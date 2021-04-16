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畢業就想進職場 雲嘉南推「一級玩家」免費培訓

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今啟動「一級玩家：職場登入計畫」專案，與雲嘉南多家企業與廠商安排一系列求職課程，將免費讓應屆畢業生培訓2個月。圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今啟動「一級玩家：職場登入計畫」專案，與雲嘉南多家企業與廠商安排一系列求職課程，將免費讓應屆畢業生培訓2個月。圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今啟動「一級玩家：職場登入計畫」專案，與雲嘉南多家企業與廠商安排一系列求職課程，將免費讓應屆畢業生參與培訓2個月，預作求職準備，盼順利接軌成為職場的「一級玩家」，展現求職即戰力。

根據勞動部調查顯示，大學畢業後，平均花費3.71個月才能找到工作，去年至今，新冠疫情延燒，新鮮人也受影響，擔心找不到好工作而延緩求職。

該專案課程安排以疫情產業趨勢變化切入，針對「3大學門」包含餐旅及民生服務學門、工程與工程業學門、商業及管理學門設計客製化內容，並結合產官學，從職涯諮詢及職業適性測驗中探索個人特質與自我優勢。同時，也安排職場溝通技巧、求職安全、就業權益等課程，累積職場軟實力，並有履歷撰寫與模擬面試等實戰技巧課程。

分署長劉邦棟表示，為迎接畢業求職潮與減少求職摸索期，「一級玩家」專案安排許多求職準備系列課程，一畢業就能無縫接軌，並鼓勵青年多善用政府資源。15到29歲求職或轉職的青年可在4月底前上雲嘉南分署官網或臉書粉絲專頁報名，課程預計5月開始，通過履歷等審核即可免費參加計畫，將錄取108人。

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