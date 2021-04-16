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台南古城節呈現早攤車街頭叫賣 重溫古城歲月

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南古城節4月17、18日將在吳園公會堂登場，呈現早攤車街頭叫賣。圖／台南市中西區公所提供
台南古城節4月17、18日將在吳園公會堂登場，呈現早攤車街頭叫賣。圖／台南市中西區公所提供

由民間發起的「台南古城節」，4月17、18日將在吳園公會堂登場，希望藉由古早味沿街叫賣、在地音樂傳唱、文創手作、文化講座、工藝薪傳等豐富多元的活動，引領在地民眾與觀光遊客重溫舊日古城歲月靜好的年代。

台南市中西區長蕭泰華表示，中西區是府城人文薈萃之地，擁有最具特色的庶民生活，5年前，由一群胸懷「老靈魂」、對這片土地充滿熱忱摯愛的台南人所醞釀發起的「台南古城節」，希望藉由復古活動，找回專屬台南的古城記憶。

活動發起人、台南古城聯合工作室總監洪秀燕指出，這次古城節以「臺南E聲音」叫賣傳唱為發想，規畫「古城樂揚：二胡快閃」、「曲盤愛瘋：庶民文化講唱」，更由台南企業文化藝術基金會作夥協力，推出「台南與春天ê約會」曼陀鈴音樂會、「聽見城市ê聲音：詩市集」等多場在地聽覺饗宴，為古城節活動內涵注入新意。

活動重頭戲「古早味ê沿街叫賣」，將於17日下午1點自台灣府城隍廟集結出發。超過20輛古早攤車呈現昔日落落長的街頭趕集情景，更有「茄苳入石柳」台灣府城隍廟虎爺藝術浮雕搭轎，由忠義國小學生擔任神氣小轎手隨隊行進，為台南古城祈福。隊伍將行經青年路、忠義路、中正路、公園路，並於忠義國小及台灣文學館兩處停攤叫賣，約下午3點半抵達民權路上的活動主場地吳園公會堂。

蕭泰華說，「台南古城節」由民間自發舉辦且熱情持續多年不減，讓臺南古城年年精彩美麗又樸實得令人動容，歡迎市民朋友一起來發掘臺南的溫度和詩意，親身感受府城深厚的文化底蘊及慢活氛圍。

臺南 城隍廟 快閃

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