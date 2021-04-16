快訊

影／美警擊斃13歲男孩畫面曝！中槍前已舉高雙手投降

大高雄供水撐到何時？陳其邁：5月底可能進入紅色警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大旱桑椹採收提早嘗鮮正是時候 義竹鄉明天首辦桑椹節

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，但今年受大旱缺水影響，義竹果樹產銷班第一班班長柯宗志說，產期縮短，上月底就開始採收；鄉公所明天在溪洲村鳳山宮前廣場，首次舉辦桑椹節，歡迎民眾參加。

「今年桑椹品質一級棒，夕陽下桑椹，就像寶石一樣閃閃發亮！」柯宗志說，以往桑椹4月初採到4月底，今年乾旱採收期提早到3月下旬，4月底前就會結束，一粒粒又紅又飽滿的果實，雇用農村老婦人組成的「千歲團」賣力採收中，供貨量充足，價格平穩。

除桑椹果實，還有多種加工果品，今年製作「桑椹乾」，現在嘗鮮吃桑椹正是時候；建築業出身的柯宗志12年前返鄉成立「桑椹銀行」，讓消費者產季下訂單，「銀行」負責儲存，客戶可分次兌領，如此一來，顧客不用擔心買太多吃不完，天天都能吃到健康又新鮮桑椹。

義竹出身的縣長翁章梁去年此時返鄉開直播，介紹柯宗志企業化經營的「桑椹銀行」，從採收、清洗到真空急速冷凍保鮮，產製桑椹鮮果及果汁，建立好口碑，柯宗志經營農村微型企業，直銷降低成本。

20年前溪洲種桑椹，為避免樹高不易採收並顧品質，每年砍枝條矮化，樹幹粗長不高；全村1天約10噸產量，柯宗志以自然農法栽培，產季到，大批農婦清晨開始用手一顆顆採摘，用最短時間清洗，真空急速冷凍保鮮，保鮮期1年以上，製成桑椹汁等產品。

義竹鄉公所天上午8點半在溪洲村鳳山宮前廣場，首辦桑椹節，有精彩表演節目、在地美食品嘗、好康好農市集、桑椹鮮採體驗及製作參觀等，翁章梁與鄉長黃阿家將化身1日店員，發送桑椹冰棒給民眾，消暑又涼爽。活動詳情在「義竹鄉公所」FB 粉絲專頁。

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，桑椹採收期，農婦忙採收。記者魯永明／攝影
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，桑椹採收期，農婦忙採收。記者魯永明／攝影
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書
嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，成熟桑椹就像寶石一樣閃閃發亮。圖／取自桑椹銀行臉書

翁章梁 直播

延伸閱讀

車多危險！中埔工業區旁防汛道路將改建 預計年底完工

影／大甲媽深夜回鑾 信眾不捨沿路高喊：明年要再來

推動銀髮人才服務據點 中正大學與嘉縣府合作

影／大甲媽抵嘉 萬頭攢動爭睹女神風采

相關新聞

大旱桑椹採收提早嘗鮮正是時候 義竹鄉明天首辦桑椹節

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，但...

西濱快雲嘉路段濃霧釀追撞車禍 自動偵測氣象站建置完成

西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生多達20輛車追撞重大車禍，警方研判事故是濃霧導致視線不佳；為強化天候事件預警資料來...

甜蜜Couple、幸福Double ！ 台南婚姻成長團體開步走

台南市家庭教育中心自今年3月起，結合高中職及國中推動婚前教育，以加強青少年情感溝通及建立正確婚前教育觀念。4月起結合社區...

大旱缺水阿里山區春茶受害 嘉義縣府申請現金救助

昨天嘉義縣立委陳明文安排立法院經濟委員、農委會主委陳吉仲、茶業改良場長蘇宗振等到嘉義考察，宣布茶葉改良場南遷落腳番路鄉日...

嘉市青年街非法廢棄物 啟動清運

嘉義市青年街1處廠房2月曾發生大火，日前廠房非法堆置的廢棄物復燃，居民憂心環境汙染要求盡速清運，市府環保局清查廠區堆置約...

虎科大高鐵校區 首期新建工程開工

虎尾科技大學高鐵校區昨天舉辦第1期第1區實習場棚興建工程開工儀式，預計2023年完工啟用。校長覺文郁說，第1期新建工程投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。