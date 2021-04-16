大旱桑椹採收提早嘗鮮正是時候 義竹鄉明天首辦桑椹節

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，但今年受大旱缺水影響，義竹果樹產銷班第一班班長柯宗志說，產期縮短，上月底就開始採收；鄉公所明天在溪洲村鳳山宮前廣場，首次舉辦桑椹節，歡迎民眾參加。

「今年桑椹品質一級棒，夕陽下桑椹，就像寶石一樣閃閃發亮！」柯宗志說，以往桑椹4月初採到4月底，今年乾旱採收期提早到3月下旬，4月底前就會結束，一粒粒又紅又飽滿的果實，雇用農村老婦人組成的「千歲團」賣力採收中，供貨量充足，價格平穩。

除桑椹果實，還有多種加工果品，今年製作「桑椹乾」，現在嘗鮮吃桑椹正是時候；建築業出身的柯宗志12年前返鄉成立「桑椹銀行」，讓消費者產季下訂單，「銀行」負責儲存，客戶可分次兌領，如此一來，顧客不用擔心買太多吃不完，天天都能吃到健康又新鮮桑椹。

義竹出身的縣長翁章梁去年此時返鄉開直播，介紹柯宗志企業化經營的「桑椹銀行」，從採收、清洗到真空急速冷凍保鮮，產製桑椹鮮果及果汁，建立好口碑，柯宗志經營農村微型企業，直銷降低成本。

20年前溪洲種桑椹，為避免樹高不易採收並顧品質，每年砍枝條矮化，樹幹粗長不高；全村1天約10噸產量，柯宗志以自然農法栽培，產季到，大批農婦清晨開始用手一顆顆採摘，用最短時間清洗，真空急速冷凍保鮮，保鮮期1年以上，製成桑椹汁等產品。