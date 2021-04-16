快訊

拜登老友訪台綠動態 鄭文燦搶話語權、賴清德有接觸優勢

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

黃偉哲接種AZ疫苗 籲符合對象注射

中央社 / 台南16日電

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗12日開放第二類及三類對象施打，台南市長黃偉哲今天率市府團隊前往成大醫院接種疫苗，且呼籲符合接種的對象踴躍注射疫苗。

黃偉哲今天率領市府團隊前往成大醫院接種疫苗，他指出，以公共衛生專業角度而言，接種疫苗是利大於弊，希望民眾對防疫與疫苗接種有正確觀念，只要是經過認可的疫苗，他建議民眾施打。

黃偉哲認為，目前民眾施打疫苗意願低，主要是擔心血栓等副作用，但世界衛生組織及歐盟等都已驗證機率相對低，他呼籲符合接種的對象踴躍注射疫苗，以提升群體免疫力。

台南市政府衛生局表示，台南市有3800多名醫護人員登記施打疫苗，日前共配發AZ疫苗5000劑，截至15日已施打2157劑。台南市為增加疫苗接種可近性，除原規劃8家接種點，將再增加2家接種點。

今天接種疫苗的市府團隊，包括秘書長方進呈、衛生局長許以霖、環保局長謝世傑、民政局長姜淋煌、警察局長方仰寧、消防局長李明峯、觀光旅遊局長郭貞慧、及防疫計程車司機2人、消防局專載隊員1人。

AZ疫苗 衛生局 成大醫院

延伸閱讀

畜牧廢水變肥水 南市「沼液沼渣集運輸車輛」上路

南市準備好了！ 偏鄉學校中央廚房擴建要申請9校

擴大畜牧場糞尿變肥水 台南添集運車啟用

龍崎劃設地景公園 黃偉哲：垃圾掩埋場胎死腹中

相關新聞

西濱快雲嘉路段濃霧釀追撞車禍 自動偵測氣象站建置完成

西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生多達20輛車追撞重大車禍，警方研判事故是濃霧導致視線不佳；為強化天候事件預警資料來...

大旱桑椹採收提早嘗鮮正是時候 義竹鄉明天首辦桑椹節

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，但...

甜蜜Couple、幸福Double ！ 台南婚姻成長團體開步走

台南市家庭教育中心自今年3月起，結合高中職及國中推動婚前教育，以加強青少年情感溝通及建立正確婚前教育觀念。4月起結合社區...

大旱缺水阿里山區春茶受害 嘉義縣府申請現金救助

昨天嘉義縣立委陳明文安排立法院經濟委員、農委會主委陳吉仲、茶業改良場長蘇宗振等到嘉義考察，宣布茶葉改良場南遷落腳番路鄉日...

嘉市青年街非法廢棄物 啟動清運

嘉義市青年街1處廠房2月曾發生大火，日前廠房非法堆置的廢棄物復燃，居民憂心環境汙染要求盡速清運，市府環保局清查廠區堆置約...

虎科大高鐵校區 首期新建工程開工

虎尾科技大學高鐵校區昨天舉辦第1期第1區實習場棚興建工程開工儀式，預計2023年完工啟用。校長覺文郁說，第1期新建工程投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。