黃偉哲接種AZ疫苗 籲符合對象注射

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗12日開放第二類及三類對象施打，台南市長黃偉哲今天率市府團隊前往成大醫院接種疫苗，且呼籲符合接種的對象踴躍注射疫苗。

黃偉哲今天率領市府團隊前往成大醫院接種疫苗，他指出，以公共衛生專業角度而言，接種疫苗是利大於弊，希望民眾對防疫與疫苗接種有正確觀念，只要是經過認可的疫苗，他建議民眾施打。

黃偉哲認為，目前民眾施打疫苗意願低，主要是擔心血栓等副作用，但世界衛生組織及歐盟等都已驗證機率相對低，他呼籲符合接種的對象踴躍注射疫苗，以提升群體免疫力。

台南市政府衛生局表示，台南市有3800多名醫護人員登記施打疫苗，日前共配發AZ疫苗5000劑，截至15日已施打2157劑。台南市為增加疫苗接種可近性，除原規劃8家接種點，將再增加2家接種點。

今天接種疫苗的市府團隊，包括秘書長方進呈、衛生局長許以霖、環保局長謝世傑、民政局長姜淋煌、警察局長方仰寧、消防局長李明峯、觀光旅遊局長郭貞慧、及防疫計程車司機2人、消防局專載隊員1人。