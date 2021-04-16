防疫牛節結疹 台南成立緊急應變中心全面調查

新北市林口區肉牛場昨天確診感染台灣首例牛結節疹病例，台南市動物防疫保護處今天啟動緊急防疫，成立緊急應變中心，全面調查，一旦發現疑似病例，將立刻通報農委會。

台南市是牛飼養重鎮，養牛戶158戶飼養約2萬7000頭，包括肉牛33戶4212頭、乳牛102戶2萬2035頭、役用牛23戶63頭，牛飼養頭數居全國第三。

台南市長黃偉哲已要求農業局強化各項防疫措施，超前部署，將防疫視同作戰，提醒養牛戶應落實防範病媒蚊工作，全面防堵牛結節疹，避免造成養牛產業重大損失。

台南市政府農業局長謝耀清表示，牛結節疹是痘病毒造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）叮咬及痂皮傳播，發生率介於10%至20%間，死亡率低，通常是1%至5%。

牛結節疹潛伏期及發病期長，特徵是高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，恢復相當緩慢且預後不良，感染動物通常已不具經濟價值。此病是世界動物衛生組織表列疾病，也是國內法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病。

謝耀清說，台南市動保處已啟動防疫作為，成立台南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心，逐隻檢查，進行相關防疫因應工作，預定3天內完成台南市158戶養牛場疫情訪視調查。

另在疫苗進口到位前，台南市將加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔、雜草清除及消毒，後續疫苗進口後配合農委會疫苗配發施打，且分發宣導單及透過Line群組提醒養牛戶加強防範宣導。

動保處呼籲，養牛場應配合市府各項防疫措施，加強人員、車輛進出管控及清潔消毒，每週定期進行場內消毒、吊掛捕蚊設備及檢查牛隻健康情形，若發現場內牛隻有疑似病例，應立即聯絡牧場獸醫師及直接通報，共同防範牛結節疹，守護養牛產業。