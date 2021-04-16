甜蜜Couple、幸福Double ！ 台南婚姻成長團體開步走

台南市家庭教育中心自今年3月起，結合高中職及國中推動婚前教育，以加強青少年情感溝通及建立正確婚前教育觀念。4月起結合社區舉辦中老年婚姻成長團體，以及結合法院舉辦舉辦成長團體，協助訴請離婚的夫婦理性面對婚姻問題，希望家庭更和樂，以及雖離婚也能維繫良好關係。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，人人嚮往幸福，但每個人對幸福的感受不盡相同，有些人需要的是另一半的陪伴傾聽；但有些人需要無虞的生活。但也因為感受的差異，若再加上無效溝通，時常讓伴侶關係處於緊張狀態。為此，市長黃偉哲指示家庭教育中心規畫婚前、將婚、新婚、已婚等一系列學習活動，提供婚姻路上各階段伴侶，習得經營婚姻生活的資源及方法。

因此，自3月27日起每月第4週辦理「幸福學堂」講座，提供民眾婚姻教育知能。也針對已婚的中老年朋友舉辦活動，4月1日起結合社區、里辦公室辦理「心約定‧牽手新旅程」中老年婚姻成長團體。4 月11日起也開辦的「溝通『心』主張」成長團體，參與對象為結婚3年以上子女未滿18歲之伴侶，讓參加者再次展開從「我」到「我們」的關係練習題，繼續在幸福路上相知相惜。

教育局長鄭新輝表示，有鑑於離婚議題是婚姻與家庭關係的重大事件，對孩子心靈易產生衝擊，對學習及未來的發展都會有影響。家庭教育中心自4月12日起與台南地方法院家事法庭合作辦理系列成長團體，協助處於訴請離婚伴侶理性面對，妥善處理婚姻中面臨的各種困擾，期盼即使伴侶無法繼續相處也能維繫良好關係，讓孩子能在穩定生活中成長。

張冰嫈歡迎市民朋友關注台南市家庭教育中心官方、FB或LINE，隨時掌握第一手課程資訊，踴躍報名參加。期許透過學習課程，能更有勇氣、自信面對「婚姻」，一起成為「甜蜜Couple；幸福Double」。