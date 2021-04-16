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西濱快雲嘉路段濃霧釀追撞車禍 自動偵測氣象站建置完成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生20輛車追撞重大車禍，為強化天候事件預警資料來源，公路總局第五區養護工程處與中央氣象局合作，在雲林縣四湖路段及嘉義縣東石鄉路段，完成建置2處自動氣象站，確保用路人安全，圖左上角處。圖／第五區養護工程處提供
西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生20輛車追撞重大車禍，為強化天候事件預警資料來源，公路總局第五區養護工程處與中央氣象局合作，在雲林縣四湖路段及嘉義縣東石鄉路段，完成建置2處自動氣象站，確保用路人安全，圖左上角處。圖／第五區養護工程處提供

西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生多達20輛車追撞重大車禍，警方研判事故是濃霧導致視線不佳；為強化天候事件預警資料來源，在交通部長林佳龍指示下，公路總局第五區養護工程處已與中央氣象局合作，在雲林縣四湖路段及嘉義縣東石鄉路段，完成建置2處自動氣象站，確保用路人安全。

第五區養護工程處說，雲嘉這2處已建置完成的氣象站，每天上午會參考中央氣象局地方氣象站資料判斷，就可能發生霧霾地區預警，發生時間前啟動確認。

同時值班人員配合以ＣＣＴＶ監控，若監控路段能見度不佳時，值班人員透過CMS、警廣、幸福公路ＡＰＰ、即時路況網頁等相關管道，發布雨勢、濃霧、強風等異常氣候事件等路況警示資訊，以強化台61線西濱關管道發布預警，提醒用路人。

公總說，預計11月前完成西濱公路彰化至台南路段設置6處（含雲嘉2處），明年3月前完成新北至台中路段段增設10處，全線共計16處。因應嚴重霧霾等導致公路能見度不佳時，請用路人減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。

公總說，已訂定快速公路遇霧霾時駕駛應注意事項，並製作教學影片、宣導卡等，利用多元管道加強宣導，如上游資訊可變標誌（CMS）、警察廣播電臺VPN 、幸福公路App、省道即時資訊服務網、交控系統資料交換、臉書粉絲專頁、公路總局局網專區。

霧霾 車禍 西濱車禍 西濱快速公路

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