大旱缺水阿里山區春茶受害 嘉義縣府申請現金救助
昨天嘉義縣立委陳明文安排立法院經濟委員、農委會主委陳吉仲、茶業改良場長蘇宗振等到嘉義考察，宣布茶葉改良場南遷落腳番路鄉日安社區旁的好消息；今天傳出阿里山區春茶，受56年來大旱影響缺水受害，新芽生長不良，植株枯黃欠收，縣府今天宣布已彙整資料報農委會農糧署啟動現金救助。
縣府農業處說，去年9月至今的乾旱缺水，造成梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及阿里山鄉茶葉新芽生長不良，植株枯黃，邀集茶業改良場、農糧署及公所組成勘查小組，會同立委陳明文助理蔡素貞及番路鄉民代表會副主席陳正昇，到產區番路鄉與梅山鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。
嘉縣茶栽植面積約1805公頃，乾旱少雨造成茶受害，導致部份茶樹枯萎及萌芽數減少，經公所通報，梅山鄉受害面積約120公頃，損害程度20%；番路鄉受害面積約50公頃，損害程度30%；竹崎鄉受害面積約30公頃，損害程度40%；阿里山鄉受害面積2.3公頃，損害程度20% 。
經勘查小組實地勘查結果，主產區梅山鄉及番路鄉均達災害救助標準，嘉義縣政府已將相關勘查結果資料彙整，將送請農委會啟動梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及阿里山鄉春茶現金救助，等農委會公告後再請受災農民於期限內前往公所申請。
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