快訊

花旗將退出台灣消金！網友哀：辦卡送AirPods還拿得到？

生日想求婚！太魯閣號罹難法籍男 告別式求婚戒催淚

大旱缺水阿里山區春茶受害 嘉義縣府申請現金救助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
大旱缺水阿里山區春茶受害欠收，嘉義縣府申請現金救助。圖／嘉縣府提供
大旱缺水阿里山區春茶受害欠收，嘉義縣府申請現金救助。圖／嘉縣府提供

昨天嘉義縣立委陳明文安排立法院經濟委員、農委會主委陳吉仲、茶業改良場長蘇宗振等到嘉義考察，宣布茶葉改良場南遷落腳番路鄉日安社區旁的好消息；今天傳出阿里山區春茶，受56年來大旱影響缺水受害，新芽生長不良，植株枯黃欠收，縣府今天宣布已彙整資料報農委會農糧署啟動現金救助。

縣府農業處說，去年9月至今的乾旱缺水，造成梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及阿里山鄉茶葉新芽生長不良，植株枯黃，邀集茶業改良場、農糧署及公所組成勘查小組，會同立委陳明文助理蔡素貞及番路鄉民代表會副主席陳正昇，到產區番路鄉與梅山鄉現場勘查，勘查結果災害達救助標準。

嘉縣茶栽植面積約1805公頃，乾旱少雨造成茶受害，導致部份茶樹枯萎及萌芽數減少，經公所通報，梅山鄉受害面積約120公頃，損害程度20%；番路鄉受害面積約50公頃，損害程度30%；竹崎鄉受害面積約30公頃，損害程度40%；阿里山鄉受害面積2.3公頃，損害程度20% 。

經勘查小組實地勘查結果，主產區梅山鄉及番路鄉均達災害救助標準，嘉義縣政府已將相關勘查結果資料彙整，將送請農委會啟動梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及阿里山鄉春茶現金救助，等農委會公告後再請受災農民於期限內前往公所申請。

大旱缺水阿里山區春茶受害欠收，嘉義縣府申請現金救助。圖／嘉縣府提供
大旱缺水阿里山區春茶受害欠收，嘉義縣府申請現金救助。圖／嘉縣府提供

阿里山 農委會 嘉義

延伸閱讀

茶業改良總場 南遷嘉義拍板

台南水雉換繁殖羽、搶地盤 保育棲地缺水擬挖井救生態

基隆人曝日倒5桶除溼水超驕傲！ 內湖汐止宜蘭人全場共鳴

缺水讓小薰說回家路好難 石門水庫仙島住民：說得沒錯

相關新聞

甜蜜Couple、幸福Double ！ 台南婚姻成長團體開步走

台南市家庭教育中心自今年3月起，結合高中職及國中推動婚前教育，以加強青少年情感溝通及建立正確婚前教育觀念。4月起結合社區...

西濱快雲嘉路段濃霧釀追撞車禍 自動偵測氣象站建置完成

西部濱海快速公路雲嘉交界路段，2月發生多達20輛車追撞重大車禍，警方研判事故是濃霧導致視線不佳；為強化天候事件預警資料來...

大旱缺水阿里山區春茶受害 嘉義縣府申請現金救助

昨天嘉義縣立委陳明文安排立法院經濟委員、農委會主委陳吉仲、茶業改良場長蘇宗振等到嘉義考察，宣布茶葉改良場南遷落腳番路鄉日...

嘉市青年街非法廢棄物 啟動清運

嘉義市青年街1處廠房2月曾發生大火，日前廠房非法堆置的廢棄物復燃，居民憂心環境汙染要求盡速清運，市府環保局清查廠區堆置約...

虎科大高鐵校區 首期新建工程開工

虎尾科技大學高鐵校區昨天舉辦第1期第1區實習場棚興建工程開工儀式，預計2023年完工啟用。校長覺文郁說，第1期新建工程投...

茶業改良總場 南遷嘉義拍板

農委會計畫將設在桃園的茶業改良場總場南遷，立委陳明文昨天邀農委會主委陳吉仲等人到嘉義縣考察，由縣長翁章梁陪同，陳吉仲說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。