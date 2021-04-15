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嘉市府出手扶植文創 首間專案辦公室1年做80場諮詢

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天為「文創+1嘉義製造所」專案辦公室揭牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天為「文創+1嘉義製造所」專案辦公室揭牌。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府文化局設立首間文創產業輔導專案辦公室，對準「文創者」提供諮詢輔導、協助申請政府補助等，也找「玩美文創」創辦人連國輝、「天晴設計」總監易瑋勝等人開經營管理課程，還有業界知名人士當顧問團。

文化局指出，專案辦公室預計1年內，至少有80場1對1產業顧問輔導、辦6場文創經營管理課程、指導申請補助計畫案撰寫5案、辦產業融資貸款說明會1場、搭配台灣設計展辦交流座談會等。

經營管理課程的講者，預計包括玩美文創創辦人連國輝、企業顧問鄭緯筌、天晴設計總監易瑋勝、PARSEC樹革創辦人徐秒、福福好創意執行長洪佳吟、大人物營運總監林政緯；顧問團成員將來自經營管理、財務管理、市場行銷、智財授權、創新研發5大領域。

「文創+1嘉義製造所」專案辦公室設於「秘書店」的同一層樓旁邊，市長黃敏惠今天揭牌，強調「給年輕人機會，就是給各年齡層機會」，市府對青年事務的推動，從智科處辦理青年活動，讓青年參與城市議題的探討；社會處和文化局提供相關的就業輔導和創業資源；建設處及工策會從旁協助向銀行端取得融資貸款等。

文化局指出，想投入文創業或已經進行中，都可「文創+1製造所 」每周一至三的上午10點半到下午6點，諮詢需提前線上預約，細節可上「文創+1製造所」官網或臉書查詢。

嘉市府設立首間文創產業輔導專案辦公室，將提供文創者諮詢輔導、協助申請政府補助等。圖／嘉義市政府提供
嘉市府設立首間文創產業輔導專案辦公室，將提供文創者諮詢輔導、協助申請政府補助等。圖／嘉義市政府提供

文創產業 文化局 青年

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