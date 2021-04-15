車多危險！中埔工業區旁防汛道路將改建 預計年底完工

嘉義縣中埔鄉將設立67公頃產業園區，但聯外道路的和興路穿越中埔市區，緊鄰學區加上老人多，居民建議另闢道路，今上午縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁等人共同會勘，研議新增82快速道路旁防汛道路作一般道路使用，若可行可於年底完工。

但建設處道路工程科長何宜忠表示，目前防汛道路供工程車疏濬時使用，歸水利處管轄，只是該路段行經82快速道路，橋下限高3.6公尺，會讓高度5公尺以上的大貨車行經成為瓶頸，考慮增設其他替代道路。

縣府規劃旁邊另一條防汛道路，供大貨車使用，現既有路面凹凸不平，亟需整治；建設處將新闢捷徑，改建成一般道路供貨車行駛；縣府表示接手後積極鋪平路面，並畫設號誌。

園區邊線部分路段由工業局負責，納入開發成本；園區旁公館滯洪池水汛道路連接縣165號道路部分，由水利署修繕後，移交縣府維管；另小部分水汛改道工程，由縣府負責。

翁章梁表達對立法院經濟委員會感謝，強調嘉義縣將全力支持，讓工業局開發能按照進度期程，帶動地方發展。