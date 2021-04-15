雲林桐花宛如四月雪 3場桐花祭活動古坑、二崙浪漫登場
油桐花開宛如四月雪，雲林縣客家桐花祭將於本月17、18日在古坑鄉荷苞山桐花公園登場，另24日則在二崙鄉崙西社區公園舉辦；雪白桐花舖成浪漫花步道，縣府歡迎民眾到雲林賞桐、作客，共享藝文樂曲饗宴，體驗在地台灣咖啡和獨特詔安客家風情。
文化觀光處長陳璧君說，荷苞山桐花公園全區面積逾3公頃，17至18日將有桐花祭典儀式、桐心信物搜尋探險趣、客家文化市集、客家文化特色體驗、漫遊步道賞桐花、荷你桐心樂聲飄揚、桐心動動腦、荷你桐心咖啡廣場等活動。
而占地2千坪的崙西社區公園則推出桐樂詔安‧樂揚客庄、吟詩作樂遊桐園、崙西公園賞桐趣等活動。
陳璧君表示，為持續配合防疫，3場次活動以小規模且精緻方式呈現，雖皆在戶外、空氣流通環境下舉行，但仍請民眾戴口罩、勤洗手和保持社交距離，安心出遊賞桐。
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