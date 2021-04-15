台南水雉換繁殖羽、搶地盤 保育棲地缺水擬挖井救生態
嘉南地區1期稻作休耕，台南水雉教育園區無水源，導致園區乾旱影響水雉棲息，市府農業局緊急修復台糖地下水井，但補充速度仍不夠，研議增設1口專用水井解決水源問題；園區5月推出4梯次種菱角營隊，因水源不足只能集中在5個主要繁殖棲地，讓親子體驗缺水對生態的影響。
水雉教育園區是水雉的重要復育區，原由嘉南大圳麻豆支線引水，今年首度面臨休耕停灌無水的困境，市府斥資70多萬元修復台糖地下井抽水挹注。
因憂心嘉南大圳如果停灌，園區就面臨缺水的危機，單靠台糖1口井也不足，市府農業局研擬再增1口園區專用水井，但初估經費要200多萬元，仍需評估效益及有無影響到高鐵行車路徑，再向水利局提出申請。
水雉教育園區主任李文珍說，預計4月下旬蓄水可達到5、60公分，目前已有不少水雉換上繁殖羽，但遇到缺水情況，園區會將水留在水雉繁殖數較多的大池。園區5月推出種菱角營隊，歡迎親子一起來協助整理棲地，為水雉布置1個家，詳情電洽（06）5792153、（06）5793911。
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