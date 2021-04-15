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乾旱缺水！台南白河蓮花少3成 官田菱角種不種等下雨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河蓮田部分因為沒有下雨，又缺少水源，已經乾涸。記者吳淑玲／翻攝
台南白河蓮田部分因為沒有下雨，又缺少水源，已經乾涸。記者吳淑玲／翻攝

旱象衝擊農產，台南白河蓮花及官田菱角農民都苦哈哈，因應休耕，白河蓮花種植面積從290公頃縮減剩175公頃，部分非停灌區蓮田因久旱面臨抽不到地下水及溪水的困境；官田菱角往年種植面積有300多公頃 ，也面臨缺水危機，除葫蘆埤附近約上百公頃農地可抽水種植，其他恐得休耕，因菱角田是水雉主要棲息繁殖地，面積若縮小，生態恐受影響。

白河區公所初步調查，受影響面積約30公頃，影響程度約20%，不少農民也延後種植，希望5月汛期能夠下雨，讓蓮花順利生長。

白河蓮花產業文化節照常進行，從5月初賞蓮到6月的蓮子等產品上市，但僅詔豐里一帶的供灌正常，蓮花已陸續開花。

市府農業局指出，白河地區有33口農田水利井，正協調是否開井抽水協助蓮農度過乾旱的危機，也請區公所密切注意若因乾旱導致農損嚴重，將啟動天然災害救助機制。

官田菱角情況也不樂觀，官田區農會指出，往年很少全面休耕停灌，要等下個月視梅雨有沒有來，農民才會決定是否種植，最晚6月中旬前要下種，因菱角田是保育鳥類水雉的主要棲息地，除築巢繁殖，也可提供多樣的食物來源，若菱角田休耕面積太大，也會影響水雉保育，令相關單位相當憂心。

台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供
台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供
台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供
台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供
台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供
台南白河蓮花受到乾旱影響，面積大幅縮小，花期也將延後。圖／白河區公所提供

白河 農民

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