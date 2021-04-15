阿里山春茶逢30年來最大乾旱 農委會啟動補助機制

嘉義大阿里山區進入春茶季，但今年遲未降雨，也影響茶葉採收情形，茶樹分別出現公孫相，植株參差不齊，梅山地區產量較去年少了3成，農委會主委陳吉仲今天上午表示，將啟動農業天然災害救助申請，針對近期貿易商於外地種植台灣茶在進口情形，農委會也將實施新政策，保障在地茶農權益。

阿里山地區今年四月中旬進入春茶產季，但阿里山鄉農會總幹事劉家顯說，有些茶園向陽處，長時間缺乏水氣，有些植株新芽甚至長不出來，家住石桌的許姓農民從民國70年代開始種茶，他直呼「種茶30幾年，從沒見過如此旱象」

「天註定也沒辦法」，梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年立春後未見降水，產量約較往年少3成，雖部分茶園配有自動噴水灌溉設施，但多數茶園仍出現「公孫相」，茶葉長短不一。

農委會茶業改良場長蘇宗振表示，去年沒有颱風入境台灣，缺雨影響茶葉生長，今年春茶茶芽減少且老化；另，有茶芽長得長短不齊，不利於採收，整體產量減少超過2成，符合天然災害補助條件。

農委會將啟動農業天然災害救助申請，茶業種植面積損失率超過20%以上者，可申請現金救助，現金救助每公頃新台幣5萬元，有機資材每公頃補助3萬元；如果每公頃枯死的茶苗超過8千株，一公頃再補助5萬元。