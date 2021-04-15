影／嘉市青年街大火廢棄物7000公噸 堆放逾2月今起清運

嘉義市青年街非法塑膠廠今年2月大火後，才發現場廢棄物達7000公噸，地方居民憂心復燃要求清運；經查廢棄物至少來自外縣市7廠商，經市府要求，其中一廠商今天開始淸運，另部分燃燒過廢棄物，環保局規畫先壓縮打包就地存放、擇日處理。

嘉義市青年街非法廢棄物火災後，堆置至今已超過2個月，本月初復燃造成居民更大恐慌，相關業者今天開始清運，用怪手將廢棄物抓進卡車載走，環保局也在現場噴灑漂白水除臭，市議員鄭光宏到場看見這麼多廢棄物，直言「數量多到太可怕了！」

鄭光宏強調，環保局應積極找到廢棄物源頭廠商儘快處理，並做好周邊環境整治、復燃預防，必要時他支持動用第二預備金，優先處理這些廢棄物，後續再向業者求償。

嘉義市環保局長蕭令宜表示，為加速廢棄物處理，現採調查、清運雙軌併行，目前已查出7家廢棄物來源業者，要求業者文到5日內提報廢棄物處置計畫書並同步清理；尚未確定源頭廢棄物，除持續追查來源，已燃燒廢棄物，將要求吳姓業者、地主等人負責清運，若不清理則送強制執行。

蕭令宜說明，因業者所存放廢棄物數量實在太大，嘉義市焚化爐無法立即處理，也沒有空地可存放，為避免廢棄物長期曝曬，影響環境，已向中央申請將部分廢棄物壓縮，縮小體積再打包，不僅可減少異味也避免復燃危機，相關時程仍在規畫。