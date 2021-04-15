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耗資12億！茶業改良總廠南遷今拍板 就在阿里山公路旁

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
茶業改良總廠預計南遷至嘉義縣番路鄉阿里山公路、日安社區旁30公頃土地。記者莊祖銘／攝影
茶業改良總廠預計南遷至嘉義縣番路鄉阿里山公路、日安社區旁30公頃土地。記者莊祖銘／攝影

中南部近年茶葉產量大增，農委會計畫耗資約12億，將原設在桃園的茶業改良場總場南遷，今天上午立委陳明文，安排立院經濟委員會、農委會主委陳吉仲等人到嘉義考察，現場決議場址將落腳嘉義縣阿里山公路旁，並在梅山設新試驗站，預計帶動嘉義地區茶飲料產業發展。

陳吉仲現場承諾，將茶業改良場總廠從桃園南遷到嘉義，並新設梅山試驗站，兩者合計耗資13億9540萬；總廠地點原則上選在阿里山公路日安和逐鹿社區中間約30公頃土地，會尊重既有土地承租使用者。

陳吉仲表示，未來茶改場南遷到嘉義，不只農業考量，還會站在行銷推廣、休閒觀光旅遊角度規劃，達到總統蔡英文要求的創新就業分配；名稱預定「茶及飲料作物改良場」。

茶業改良場長蘇宗振表示，茶改場未來將朝多元化發展，除了製茶，包含品種選育、製茶技術，行銷推廣都納入此次計畫；另，咖啡、花草茶或中草藥飲料作物，也都有正研擬相關規劃，希望將茶業的研製能量帶到嘉義。

蘇宗振說，目前嘉義場址預定位置，海拔約200公尺與桃園場相同，土壤屬於PH值4.5到5.5，適合茶類、咖啡等作物種植生長；新設梅山試驗分場屬於高海拔茶區，海拔1618公尺，面積9.8公頃。

「嘉義高山茶世界出名」，陳明文表示，嘉義約2、3千公頃茶產地，未來改良總場能設在嘉義，將帶動嘉義茶產業；台18線日安社區附近，土地面積約30公頃，是進入阿里山主要道路，(興建茶改場)也可望帶動觀光產業，吸引進出阿里山的遊客，成為嘉義未來很重要觀光旅遊的地點。

陳吉仲說，茶改總廠南遷計畫案案會先經由縣政府過目，報行政院核定後，依「公共建設」項目爭取(預算)，實際工程預計後年動工，今年開始會同步相關規劃並徵收土地。

嘉義縣長翁章梁表示，農業改良總廠預定設在阿里山公路旁，日安社區附近。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，農業改良總廠預定設在阿里山公路旁，日安社區附近。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文(左)今率立院經濟委員會成員與農委會主委陳吉仲(右)至嘉義縣考察，預計將茶業改良場總廠設在阿里山公路旁，台糖30公頃土地。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文(左)今率立院經濟委員會成員與農委會主委陳吉仲(右)至嘉義縣考察，預計將茶業改良場總廠設在阿里山公路旁，台糖30公頃土地。記者莊祖銘／攝影

嘉義 阿里山 陳吉仲

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