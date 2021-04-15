畜牧廢水變肥水 南市「沼液沼渣集運輸車輛」上路

南市環保局推動畜牧糞尿資源再利用，經環保署補助600萬元購置2輛各8.5噸沼液沼渣集運輸車，環保署副署長蔡鴻德今在柳營八翁酪農區將車子鑰匙交予市長黃偉哲，未來將提供免費集運與試灌服務，如車輛不足，環保署將協助。

南市柳營八翁酪農區共53戶酪農埸，46埸參加沼液沼渣再利用，全台第一名。蔡鴻德指出，環保署在全國推廣沼液沼渣再利用，創造畜牧零污染、農作使用有機肥分及河川水質清淨等多贏願景，盼全國施灌範圍持續擴大。

黃偉哲說，南市畜牧業發達，畜牧產業要永續經營一定得重視環保，經處理的畜牧糞尿，異味少，對環境友善，感謝環保署補助600萬元經費購置2輛沼液沼渣集運輸車。

農民姜旻志表示，自己經營畜牧場也有農地，畜牧廢水曾是頭痛問題，106年開始施灌沼液，廢水水質獲改善，廢水設備處理效率也提高。以沼液施灌狼尾草原本一年收4期，提高為5期，日後會持續增加沼液施灌於農地。