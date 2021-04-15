南市準備好了！ 偏鄉學校中央廚房擴建要申請9校
行政院日前宣布將在偏鄉地區廣建137座中央廚房，教育部國教署也邀集各縣市政府召開說明會。台南市教育局今天表示，已做好準備，將盡速向中央再申請新建3校、擴建6校中央廚房，預計可爭取破億經費，對小型與偏鄉學校居多的台南市將是一大利多。
市長黃偉哲說，偏鄉小校食材採購不易，雖然部分學校有食材聯合採購的機制，但因廠商要以有限時間將食材分送各偏鄉小校，成本高、投標意願低；加上小校人數少、烹調成本高，間接影響學童的午餐品質。為此，已超前部署，透過共享經濟的概念，設置中央廚房學校，供應鄰近學校學童午餐，讓偏鄉學童以相同午餐費，吃到更豐富的午餐，也可減少小校教師兼辦午餐業務的負擔。
教育局長鄭新輝表示，讓學童吃得營養、健康又安全，以及學校午餐中央廚房化，是市長黃偉哲的施政重點。教育局自2019年起持續盤點與建構學校中央廚房，目前全市有48所中央廚房學校，供應其它108校的學童午餐，受供應校數比例已達42%。
未來配合行政院推動的偏鄉廣建中央廚房計畫，將向中央再爭取9校，使全市中央廚房學校達到61校，受供應的學校將達58校，受供應比例將再提升至62%，可發揮的午餐供應品質效益也是六都最佳。
教育局表示，自推動中央廚房計畫後，師生都說「學校午餐變得更好吃了」，中央廚房化也讓更多偏鄉小校可享有更好的午餐供應品質，期待未來配合中央廣建中央廚房計畫，加速學校午餐中央廚房的設置，提供偏鄉學童更好的用餐品質。
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