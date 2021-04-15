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台電動員逾60人抽換300米南科電纜線 可望下午完成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台電嘉南供電處動用60多名人力漏夜搶修，可望傍晚前完成電纜抽換作業。記者謝進盛／攝影
台電嘉南供電處動用60多名人力漏夜搶修，可望傍晚前完成電纜抽換作業。記者謝進盛／攝影

啟碁南科2廠新建工程昨近午施工，不慎挖斷台電161KV超高壓地下電纜，造成台積電南科14廠、三福化工一度斷電，約10家廠商電壓下降，台電昨下午先緊急搶修完成，另漏夜動用60多人抽換300公尺長電纜線，目前符合作業進度，可望如期下午5點完成。

施工中的啟碁南科二廠昨進行地錨施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓，台積電南科14廠、三福化工一度斷電，驚動南科管理局及中央，台電因應突發重大事故，緊急調派嘉南供電處工程師、技術人員及協力廠商共60多人投入。

由於出包工地作業空間有限，一次只能30多人施工，台電採取換班制，首批技術人員昨下午持續搶修至今凌晨 3點多後，由第二批人力接力。至下午2點為止，搶修過程尚順利，預估可在傍晚5點前搶修完成，將逐漸加壓送電，評估電力穩定後，會全面送電。

施工人員也說，這次施工「很趕」，評估後捨棄原電纜線，逕抽換300公尺長超高壓電纜，約可節省一天的施工期。

對於有今媒體爆料1位比台積電更早進駐南科的廠商指出「南科1季壓降18次，平均每5天壓降1次」，質疑台電供電品質。台電則指出並無此事，嘉南供電處人員也低調說，一切以總公司回應為主，不願多談。

啟碁南科2廠工地。記者謝進盛／攝影
啟碁南科2廠工地。記者謝進盛／攝影

南科 台電 台積電

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