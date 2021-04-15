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台南鹿耳門天后宮樹立優質宮廟文化 今榮獲警方表揚 

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市鹿耳門天后宮配合優質宮廟政策，主委林明俊（右）接受市警三分局長朱信憲（左）頒贈感謝狀。圖／台南市警三分局提供
台南市鹿耳門天后宮配合優質宮廟政策，主委林明俊（右）接受市警三分局長朱信憲（左）頒贈感謝狀。圖／台南市警三分局提供

台南市安南區鹿耳門天后宮，舉辦台江迎神祭廟會活動，主辦廟方及各參與宮廟，充分配合優質宮廟政策，高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆，今天榮獲警方頒贈獎狀，表揚廟方對推動優質宮廟文化。

鹿耳門天后宮2021台江迎神祭遶境，為9年一科的香醮活動，有130餘間宮廟、百餘頂神轎、近60團文武陣頭、上萬信眾參與活動，遶境範圍包含安南、山上、大內、善化、安定等行政區，規模之大，為台南近年少見。

活動期間，主辦廟方首創「E化隨香地圖」，透過GPS定位，掌握遶境隊伍即時位置，提供民眾參考避開遶境區域，避免受到交通壅塞影響。並要求各宮廟遶境期間遵守公共秩序，維護環境清潔，減量燃放鞭炮。

台南市政府警察局統計，活動期間110受理相關報案23件，其中主要為反映廟會噪音，經轄區分局派員協調約制，多能立即配合改善。難能可貴的是，參與轎班、陣頭團體多能自主管理成員，沒有糾紛滋事、脫序違法情形，一改傳統對宮廟陣頭負面形象。

台南市警第三分局表揚鹿耳門天后宮全力配合「優質宮廟．文化府城」政策，分局長朱信憲頒贈感謝狀給主委林明俊，期許未來各項宮廟活動，都能在維護治安平穩、交通順暢、秩序良好的前提下，警民合作，共同建構優質宮廟、文化。

台南市安南區鹿耳門天后宮，舉辦台江迎神祭廟會活動，全力配合優質宫廟政策。圖／台南市警三分局提供
台南市安南區鹿耳門天后宮，舉辦台江迎神祭廟會活動，全力配合優質宫廟政策。圖／台南市警三分局提供

遶境 天后宮 台江

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