台南跨校創作好精彩！ 世界名畫、門神成3D防疫彩繪

台南高商及私立光華高中迎接第3屆全台首學課程博覽會，跨校合作，學生以世界名畫、門神結合疫情為發想，創作3D防疫彩繪，也將成為課程博覽會最亮麗且有趣的學習成果。

以特殊選才管道錄取台北商議大學的台南高商廣設科學生莫芸、蔡晏芸是以象徵平安的門神來創作，Q版的門神手上的吉祥器物換成點滴架與點滴瓶與針筒，代表守護全民安全。

另有師生以米勒的「拾穗」結合梵谷的「星空」，用口罩取代稻穗的創作；以及將孟克的「吶喊」創作成民眾對新冠病毒的恐慌和用行動要抵抗病毒。莫芸、蔡晏芸表示，以名畫為創作發想，主要是大家對名畫耳熟能詳，具親和力，一看就知道創作的意義。

光華高中多媒體設計科主任陳燕裕表示，該校製作兩幅3D防疫彩繪，學生翁暄茗、余亭儀、廖嘉楷以山德羅·波提且利的「維納斯的誕生」結合防疫，進行創作，畫中的維納斯穿了防塵衣，春神、風神拿著耳溫槍和酒精幫維納斯量體溫和消毒。此作品結合了互動性，讓拍照的人可以與作品去互動。

另組學生沈美妍、葉承諺、莊諺旼，則以法國名畫德拉克羅瓦所創作的「自由引導人民」來做基礎，設計成「衛生福利部部長陳時中」帶領專業的醫護團隊戰勝病毒，邁向抗疫成功之路。

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓表示，新課綱重視學生的多元表現和務實教學，希望透過3D彩繪結合新課綱，由平面引領到立體並作互動性創作，提升學生視野；也透過中西藝術，讓學生更有想像力，並讓創作更具創意、說服力及趣味性。