擴大畜牧場糞尿變肥水 台南添集運車啟用

台南市政府推動畜牧糞尿資源再利用，由行政院環保署補助購置的2輛沼液沼渣集運車今天啟用，擴大將畜牧廢水變成農田養分，今年施灌量可望從去年的74萬噸提高到84萬噸。

台南市政府環保局上午在柳營八翁酪農區舉辦沼液沼渣集運輸車輛贈車儀式，由環保署副署長蔡鴻德將鑰匙交到台南市長黃偉哲手中，正式加入集運與施灌行列，現場並安排農民展示以畜牧沼液澆灌收成的各種作物。

黃偉哲表示，資源永續、再生循環已經是不可逆的潮流，畜牧廢水能夠處理成對農作物有幫助的液態肥料，不會像以前傳統方法一樣出現惡臭，而且也減少對環境的污染，台南市是畜牧大市，將持續擴大推行。

蔡鴻德表示，台南八翁酪農區共有53場養牛場，目前已有46場接受輔導加入沼液沼渣集運，期待未來所有業者都能加入，成為最好的示範區，並繼續擴大到其他地區，把更多畜牧廢水轉化為農田養分，同時使河川更乾淨。

農民姜旻志表示，自己經營畜牧場也有農地，以往畜牧廢水是頭痛問題，自從民國106年開始施灌沼液，使廢水處理設備效率提高，以沼液施灌的狼尾草原本每年收4期，現在也提高為5期，將會持續增加沼液施灌量。

台南市政府環保局長謝世傑表示，目前台南市共有188家畜牧場響應加入畜牧糞尿沼液沼渣肥分再利用計畫，廢水經5至10天的厭氧發酵後載運到農田施灌，不會產生惡臭，同時可節省灌溉用水及化學肥料使用量，一舉數得。

謝世傑表示，去年台南市的施灌量約74萬噸，今年可望至少新增30家畜牧場，增加約10萬噸施灌量，將繼續輔導業者設置相關設施，擴大辦理。