龍崎劃設地景公園 黃偉哲：垃圾掩埋場胎死腹中

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會昨天通過劃設龍崎區281公頃自然保留區和地質公園，台南市長黃偉哲今天表示，龍崎區垃圾掩埋場自然胎死腹中。

台南市龍崎區設置事業廢棄物掩埋場開發案，因影響著名的月世界地景引起爭議，黃偉哲2018年12月25日宣誓就職台南市長後簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案。

黃偉哲今天指出，台南市民關心龍崎自然地景公園，龍崎區有豐富生態、複雜地形及珍貴地景，只是行政機關有程序要走，也必須尊重審議委員的討論和意見，才花2年時間完成審查，最後也符合市民預期。

黃偉哲表示，台南市政府將籌措經費建置自然地景公園，在經費容許範圍內，一方面維持自然風貌，一方面讓民眾親近獨特地形，同時持續學術研究。自然地景公園設置後，開發行為就會停止，垃圾掩埋場等開發自然胎死腹中。

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會昨天審議通過並做成指定處分決定，龍崎工業區排除約54公頃私有地，另約281公頃國、公有地依自然地景指定基準，指定約149公頃自然保留區及約132公頃地質公園，將成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。