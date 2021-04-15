快訊

莫名胃口差、常脹氣小心是胃癌！ 醫警告：這些用餐習慣恐增罹癌風險

確定辭了！行政院批准交通部長林佳龍辭呈 4月20日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楠西梅嶺賞螢將展開 明起受理線上報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲邀請遊客來梅嶺賞螢，品嘗梅子系列餐飲。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲邀請遊客來梅嶺賞螢，品嘗梅子系列餐飲。記者謝進盛／攝影

台南市政府今(15)日舉辦「2021台南楠西梅嶺賞螢季」行前活動暨防疫宣導記者會，黃偉哲表示，今年比照去年賞螢活動均採實名登記制，假日更實施「分時、分流」上山，每梯次限量500人等總量管制措施，籲請遊客配合。

今年賞螢季自4月24日起至5月9日止，為期三周，其中共6天的假日(六、日)，16日起受理賞螢報名，比照去年針對主要賞螢區「台南楠西梅嶺風景區伍龍步道」啟動防疫管制措施，觀光旅遊局長郭貞慧指出，採線上登記報名，落實賞螢遊客實名制，每日兩梯次(16:00-17:00、17:30-18:30)分流上山，每梯次以500人為限總量管制。活動現場的假日農夫市集也將不提供試吃。

楠西區公所指出，明(16)日上午9時起，限量開放假日線上免費賞螢預約登記，網址：https://reurl.cc/V3oppb；也同步開放付費農事體驗線上報名 (每行程限額30人/3歲以上每人600元，3歲以下孩童每人200元，包含材料費、保險費及行政處理費)，網址：https://reurl.cc/mqQ6nG；活動期間每周六也提供梅子檸檬酵素DIY，採線上報名，每梯次20人，每人新台幣250元。

黃偉哲表示，啟動總量管制措施，除可避免過於群聚，並有助賞螢與生態環境的維護，且因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強，觀賞應注意不喧嘩，拍照時不用強光。西拉雅國家風景區管理處主任許主龍、楠西區區長李鴻裕、市議員沈家鳳、郭清華等人上午也到場關心。

台南楠西梅子已陸續上市。記者謝進盛／攝影
台南楠西梅子已陸續上市。記者謝進盛／攝影
楠西梅嶺賞螢將展開，明起受理線上報名。圖 ／台南市政府觀旅局提供
楠西梅嶺賞螢將展開，明起受理線上報名。圖 ／台南市政府觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢將展開，市府上午開記者會宣傳。記者謝進盛／攝影
台南楠西梅嶺賞螢將展開，市府上午開記者會宣傳。記者謝進盛／攝影

賞螢 黃偉哲 國家風景區

延伸閱讀

全中運／台南8金落袋 雲林奪2金

台南市長黃偉哲分送 龐培歐吃的台南鳳梨乾

影／全中運未開幕軟網先登場 台南奪6金

用果乾外交！黃偉哲親挑「台南之光驚喜包」送蕭美琴

相關新聞

貼心！路邊停車重複繳費？台南市即日起主動退費

路邊停車費的繳費管道多，常有車主忘記已申請停車費代扣繳，卻又持停車單到超商繳費，台南市政府交通局表示，即日起推出三項措施...

布袋漁民捕獲野生巨大鮸魚 海鮮餐廳老闆買下饕客嘗鮮

嘉義縣沿海布袋鎮蔡姓漁民日前出海，在外海幸運捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，比1名幼兒還大，是今年捕到最...

捍衛空品！違反空汙操作許可罰不輕 台南去年164件違規

工廠必須取得固定汙染源操作許可證，台南市環保局統計，全市列管825家，共核發1275張許可證，去年執行空汙稽查，有164...

解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

台南市仁德區保安路一段4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一...

楠西梅嶺賞螢將展開 明起受理線上報名

台南市政府今(15)日舉辦「2021台南楠西梅嶺賞螢季」行前活動暨防疫宣導記者會，黃偉哲表示，今年比照去年賞螢活動均採實...

鳳梨用途再增多 嘉農會媒合台酒開發鳳梨酵素乾洗手

大陸禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文指示行政院長蘇貞昌成立「農產品國家隊」，台灣菸酒公司為幫助農民，加入「農產品國家隊」；行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。