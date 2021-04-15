楠西梅嶺賞螢將展開 明起受理線上報名

台南市政府今(15)日舉辦「2021台南楠西梅嶺賞螢季」行前活動暨防疫宣導記者會，黃偉哲表示，今年比照去年賞螢活動均採實名登記制，假日更實施「分時、分流」上山，每梯次限量500人等總量管制措施，籲請遊客配合。

今年賞螢季自4月24日起至5月9日止，為期三周，其中共6天的假日(六、日)，16日起受理賞螢報名，比照去年針對主要賞螢區「台南楠西梅嶺風景區伍龍步道」啟動防疫管制措施，觀光旅遊局長郭貞慧指出，採線上登記報名，落實賞螢遊客實名制，每日兩梯次(16:00-17:00、17:30-18:30)分流上山，每梯次以500人為限總量管制。活動現場的假日農夫市集也將不提供試吃。

楠西區公所指出，明(16)日上午9時起，限量開放假日線上免費賞螢預約登記，網址：https://reurl.cc/V3oppb；也同步開放付費農事體驗線上報名 (每行程限額30人/3歲以上每人600元，3歲以下孩童每人200元，包含材料費、保險費及行政處理費)，網址：https://reurl.cc/mqQ6nG；活動期間每周六也提供梅子檸檬酵素DIY，採線上報名，每梯次20人，每人新台幣250元。