聽新聞
test
0:00 / 0:00
貼心！路邊停車重複繳費？台南市即日起主動退費
路邊停車費的繳費管道多，常有車主忘記已申請停車費代扣繳，卻又持停車單到超商繳費，台南市政府交通局表示，即日起推出三項措施，將錢退還給民眾，以千元以上的案件優先，將主動寄退費通知單給車主。
台南市交通局統計，近5年來轄內溢繳共有17萬筆，金額達700萬元，交通局長王銘德指出，目前最常發生車主疏忽已申請停車費代扣繳服務，又拿著停車單到超商繳費，或是車主已經繳費，家人又到超商多媒體機查詢列印補單繳費等，造成停車費溢繳。過去是民眾發現重複繳費，向交通局申請抵繳下次停車費，即日起祭出3項措施，將「主動」退還給民眾。
措施以累計重複繳費1000元以上案件優先，將寄發退費通知單到車主登記的車籍地址，收到通知的民眾可依照通知單上的方式辦理退費，陸續再針對其他金額案件逐步寄發。若該車牌有重複繳費，新開立的路邊停車繳費單及智慧停車柱上，將同步顯示「本車有重複繳費請來電洽辦」提醒資訊，收到資訊的民眾可洽交通局辦理退費；民眾可上「台南市交通局停車管理資訊網」及「台南好停」APP查詢是否有重複繳費，再辦退費。
至於民眾若擔心常忘記已申請代扣繳，又跑到超商重複繳費，市府也祭出新對策。交通局表示，民眾只要有代繳管道，可以到停管中心設定開停車單時不要列印超商繳費條碼，持單去超商也無法繳錢。
因溢繳筆數龐大，王銘德表示，將採逐步寄發方式通知，需要的時間較長，未能即時通知到的民眾可利用網站查詢功能，或致電詢問，會秉持「一毛錢也不會少退」的精神處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言