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貼心！路邊停車重複繳費？台南市即日起主動退費

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
針對停車費溢繳的民眾，台南市交通局即日起在新開立的停車單或智慧停車柱加註退費通知。圖／台南市交通局提供
針對停車費溢繳的民眾，台南市交通局即日起在新開立的停車單或智慧停車柱加註退費通知。圖／台南市交通局提供

路邊停車費的繳費管道多，常有車主忘記已申請停車費代扣繳，卻又持停車單到超商繳費，台南市政府交通局表示，即日起推出三項措施，將錢退還給民眾，以千元以上的案件優先，將主動寄退費通知單給車主。

台南市交通局統計，近5年來轄內溢繳共有17萬筆，金額達700萬元，交通局長王銘德指出，目前最常發生車主疏忽已申請停車費代扣繳服務，又拿著停車單到超商繳費，或是車主已經繳費，家人又到超商多媒體機查詢列印補單繳費等，造成停車費溢繳。過去是民眾發現重複繳費，向交通局申請抵繳下次停車費，即日起祭出3項措施，將「主動」退還給民眾。

措施以累計重複繳費1000元以上案件優先，將寄發退費通知單到車主登記的車籍地址，收到通知的民眾可依照通知單上的方式辦理退費，陸續再針對其他金額案件逐步寄發。若該車牌有重複繳費，新開立的路邊停車繳費單及智慧停車柱上，將同步顯示「本車有重複繳費請來電洽辦」提醒資訊，收到資訊的民眾可洽交通局辦理退費；民眾可上「台南市交通局停車管理資訊網」及「台南好停」APP查詢是否有重複繳費，再辦退費。

至於民眾若擔心常忘記已申請代扣繳，又跑到超商重複繳費，市府也祭出新對策。交通局表示，民眾只要有代繳管道，可以到停管中心設定開停車單時不要列印超商繳費條碼，持單去超商也無法繳錢。

因溢繳筆數龐大，王銘德表示，將採逐步寄發方式通知，需要的時間較長，未能即時通知到的民眾可利用網站查詢功能，或致電詢問，會秉持「一毛錢也不會少退」的精神處理。

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