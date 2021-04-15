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布袋漁民捕獲野生巨大鮸魚 海鮮餐廳老闆買下饕客嘗鮮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮蔡姓漁民日前捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，是今年捕到最大尾鮸魚，被經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，以每公斤400元，總價近5千元買下。圖／游志豪提供
嘉義縣布袋鎮蔡姓漁民日前捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，是今年捕到最大尾鮸魚，被經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，以每公斤400元，總價近5千元買下。圖／游志豪提供

嘉義縣沿海布袋鎮蔡姓漁民日前出海，在外海幸運捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，比1名幼兒還大，是今年捕到最大尾鮸魚，鮸魚運上岸在布袋漁市場拍賣，馬上被經營黑皮酥海鮮餐廳的布袋魅力商圈協會理事長游志豪，以每公斤400元，總價近5千元買下，吸引不少饕客上門嘗鮮。

「一鯧、二午、三鮸魚！」游志豪說，鮸魚口感不只肉質纖細，魚鰾還可以做成中藥，屬於高經濟魚種，民間有「有錢吃鮸，無錢免吃」說法，肉質介於海鱸魚及石斑魚之間，烹煮方法大多煮鮮魚湯加薑絲，不必過度烹飪，整條魚分切冷藏，目前賣得只剩一半魚肉。

鮸魚不易捕捉，魚鱗片大小如一元銅板，要用電動刮鱗片機刮除，料理不簡單；鮸魚物以稀為貴，一得知有漁民捕到大鮸魚，通常船還沒進港，就會有餐廳業者先「喊聲」提前下訂。

專門採購野生魚貨餐廳業者說，每年春夏之際正值鮸魚盛產，尤其清明節前後，抓到的鮸魚口感最佳，早期漁民出海，每年捕獲1、20 尾超過30公斤鮸魚，可說是家常便飯，一趟可賺進百萬元，近幾年巨大鮸魚幾乎絕跡。

2年前，沿海東石鄉有漁民出海，在外海捕抓到2尾野生巨大鮸魚，每尾重逾20公斤、長約100公分，2尾鮸魚在東石漁市場拍賣，被餐廳業者以每公斤600元，總價近3萬元買下，吸引不少民眾聞風而至，看久違的野生大鮸魚。

漁民 東石 海鮮

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