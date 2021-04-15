解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

台南市仁德區保安路一段4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一時間，利用無人機進行空勘並同時通報指揮中心，派遣委外廠商飛手支援，廠商台灣希望創新公司獲報後，立即出動無人機飛手趕往現場接手，觀察現場火點及火勢延燒方向，協助指揮官做決策判斷，更有效率地撲滅火勢。

去年台南市成立無人機隊在災害現場執行無人機任務協助救災，將科技救災付諸實行，消防局長李明峯表示，全國在如火如荼推動無人機考照及無人機隊成軍機制中，均面臨以下的問題，救災人員忙於救災工作，人力不足無法及時操作升空。 協勤義消平時均有工作，無法立即前往協助。

消防人員透過無人機飛手委外機制，有以下優點，可依據轄區遠近，30-60分鐘內抵達升空，快速協助現場災情回傳。無人機隊飛手、委外廠商與義消協勤等機制並行，讓空勘或協尋任務執行更加完善。消防人員得以更全力協助災害搶救工作，節省無人機購置預算編列，讓預算編列更加彈性。