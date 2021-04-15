快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市消防局委由廠商操作無人機，空拍工廠火災現況。圖／台南市消防局提供
台南市消防局委由廠商操作無人機，空拍工廠火災現況。圖／台南市消防局提供

台南市仁德區保安路一段4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一時間，利用無人機進行空勘並同時通報指揮中心，派遣委外廠商飛手支援，廠商台灣希望創新公司獲報後，立即出動無人機飛手趕往現場接手，觀察現場火點及火勢延燒方向，協助指揮官做決策判斷，更有效率地撲滅火勢。

去年台南市成立無人機隊在災害現場執行無人機任務協助救災，將科技救災付諸實行，消防局長李明峯表示，全國在如火如荼推動無人機考照及無人機隊成軍機制中，均面臨以下的問題，救災人員忙於救災工作，人力不足無法及時操作升空。 協勤義消平時均有工作，無法立即前往協助。

消防人員透過無人機飛手委外機制，有以下優點，可依據轄區遠近，30-60分鐘內抵達升空，快速協助現場災情回傳。無人機隊飛手、委外廠商與義消協勤等機制並行，讓空勘或協尋任務執行更加完善。消防人員得以更全力協助災害搶救工作，節省無人機購置預算編列，讓預算編列更加彈性。

災害搶救科科長邱淵明表示，消防局委外廠商台灣希望創新公司，由總經理黃麗如與成大航太博士李志清教授所帶領的團隊，應用於消防救災領域除了利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，災情即時傳輸，可提供火勢大小、延燒方向、受困者位置的情資給指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，也可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。

工廠火災空拍照，由消防局委由廠商飛手操作無人機拍攝。圖／台南市消防局提供
工廠火災空拍照，由消防局委由廠商飛手操作無人機拍攝。圖／台南市消防局提供

情資

延伸閱讀

減量用藥省人工 無人機農噴雙證照500飛手待命

俄羅斯180年紅磚古蹟陷火海 濃煙染黑天際

日本國家隊打造國產無人機 受網攻也不會被劫機

無人機飛手委外機制 台南消防救災展高效

相關新聞

布袋漁民捕獲野生巨大鮸魚 海鮮餐廳老闆買下饕客嘗鮮

嘉義縣沿海布袋鎮蔡姓漁民日前出海，在外海幸運捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，比1名幼兒還大，是今年捕到最...

捍衛空品！違反空汙操作許可罰不輕 台南去年164件違規

工廠必須取得固定汙染源操作許可證，台南市環保局統計，全市列管825家，共核發1275張許可證，去年執行空汙稽查，有164...

解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

台南市仁德區保安路一段4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一...

鳳梨用途再增多 嘉農會媒合台酒開發鳳梨酵素乾洗手

大陸禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文指示行政院長蘇貞昌成立「農產品國家隊」，台灣菸酒公司為幫助農民，加入「農產品國家隊」；行...

每天2女性死於子宮頸癌 嘉市美髮師「麗推」婦癌篩檢

嘉義市衛生局為鼓勵免費婦癌篩檢，近年邀請美容、美髮、美膚等時尚老師、設計師，在社區推廣女性癌篩，成長近2成，其中美髮設計...

台南國華街美食vs.古蹟 尋最佳解方

台南市中西區國華街是台南美食重要聚集點，因市定古蹟西市場整建及對面中正里活動中心將拆除，國華街中段美食商家面臨後續經營問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。