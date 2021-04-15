鳳梨用途再增多 嘉農會媒合台酒開發鳳梨酵素乾洗手
大陸禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文指示行政院長蘇貞昌成立「農產品國家隊」，台灣菸酒公司為幫助農民，加入「農產品國家隊」；行政院顧問、連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜為拓展鳳梨加工銷路，找台酒董事長丁彥哲合作，採用嘉縣鳳梨酵素加工，合作推出台酒「安必淨乾洗手防護噴霧」，在台酒通路及電商都能買得到！
新冠肺炎去年爆發，台酒扮演供應消毒酒精國家隊先鋒，將部分酒類生產線，改生產酒精供應民眾，這次大陸禁止台灣鳳梨進口，台酒再伸援手，隨著嘉義縣鳳梨即將進入盛產，民雄工業區有台酒觀光工廠及釀酒廠，縣農會總幹事黃貞瑜媒合台酒合作，用在地鳳梨加工製造熱銷的乾洗手產品。
「開拓鳳梨加工產品出路，行銷才能長久！」黃貞瑜說，去年初積極奔波，與台酒董事長丁彥哲報告嘉義鳳梨的多元加工可行性，成功合作推出台酒這瓶有鳳梨果香的乾洗手。台酒官網簡介「安必淨乾洗手防護噴霧(60ml)：含75度酒精消毒殺菌，添加甘油與鳳梨酵素，溫和潔淨不殘留，經SGS測試針對7種菌株有抗菌效果。
黃貞瑜說，接下來將與台酒合作「鳳梨啤酒」，這3年深刻感受到農產品產銷問題，除既有外銷還是要拓展加工品量流通，多元的選擇就很重要，但產品源頭的品質管控才是關鍵。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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