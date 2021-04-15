快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

鳳梨用途再增多 嘉農會媒合台酒開發鳳梨酵素乾洗手

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜為拓展鳳梨加工銷路，找台酒董事長丁彥哲合作，採用嘉縣鳳梨酵素加工，合作推出台酒「安必淨乾洗手防護噴霧」，在台酒通路及電商都能買得到！記者魯永明／翻攝
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜為拓展鳳梨加工銷路，找台酒董事長丁彥哲合作，採用嘉縣鳳梨酵素加工，合作推出台酒「安必淨乾洗手防護噴霧」，在台酒通路及電商都能買得到！記者魯永明／翻攝

大陸禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文指示行政院長蘇貞昌成立「農產品國家隊」，台灣菸酒公司為幫助農民，加入「農產品國家隊」；行政院顧問、連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜為拓展鳳梨加工銷路，找台酒董事長丁彥哲合作，採用嘉縣鳳梨酵素加工，合作推出台酒「安必淨乾洗手防護噴霧」，在台酒通路及電商都能買得到！

新冠肺炎去年爆發，台酒扮演供應消毒酒精國家隊先鋒，將部分酒類生產線，改生產酒精供應民眾，這次大陸禁止台灣鳳梨進口，台酒再伸援手，隨著嘉義縣鳳梨即將進入盛產，民雄工業區有台酒觀光工廠及釀酒廠，縣農會總幹事黃貞瑜媒合台酒合作，用在地鳳梨加工製造熱銷的乾洗手產品。

「開拓鳳梨加工產品出路，行銷才能長久！」黃貞瑜說，去年初積極奔波，與台酒董事長丁彥哲報告嘉義鳳梨的多元加工可行性，成功合作推出台酒這瓶有鳳梨果香的乾洗手。台酒官網簡介「安必淨乾洗手防護噴霧(60ml)：含75度酒精消毒殺菌，添加甘油與鳳梨酵素，溫和潔淨不殘留，經SGS測試針對7種菌株有抗菌效果。

黃貞瑜說，接下來將與台酒合作「鳳梨啤酒」，這3年深刻感受到農產品產銷問題，除既有外銷還是要拓展加工品量流通，多元的選擇就很重要，但產品源頭的品質管控才是關鍵。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳梨 嘉義 酒精

延伸閱讀

基隆議員張顥瀚挺果農 400台斤鳳梨國小營養午餐加菜

鳳梨鼠薯聲帶受損「我真的撐不住了」　暫停直播公益活動照常

鳳梨變身一系列料理 餐飲系學生大玩創意

獨／鳳梨鼠薯約會13女 愛到變瘋子追女不成被送警局

相關新聞

布袋漁民捕獲野生巨大鮸魚 海鮮餐廳老闆買下饕客嘗鮮

嘉義縣沿海布袋鎮蔡姓漁民日前出海，在外海幸運捕抓到1尾野生巨大鮸魚，重12公斤、長75公分，比1名幼兒還大，是今年捕到最...

捍衛空品！違反空汙操作許可罰不輕 台南去年164件違規

工廠必須取得固定汙染源操作許可證，台南市環保局統計，全市列管825家，共核發1275張許可證，去年執行空汙稽查，有164...

解決人力問題 台南工廠火災委外操作空拍機

台南市仁德區保安路一段4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，消防局無人機隊飛手第一...

鳳梨用途再增多 嘉農會媒合台酒開發鳳梨酵素乾洗手

大陸禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文指示行政院長蘇貞昌成立「農產品國家隊」，台灣菸酒公司為幫助農民，加入「農產品國家隊」；行...

每天2女性死於子宮頸癌 嘉市美髮師「麗推」婦癌篩檢

嘉義市衛生局為鼓勵免費婦癌篩檢，近年邀請美容、美髮、美膚等時尚老師、設計師，在社區推廣女性癌篩，成長近2成，其中美髮設計...

台南國華街美食vs.古蹟 尋最佳解方

台南市中西區國華街是台南美食重要聚集點，因市定古蹟西市場整建及對面中正里活動中心將拆除，國華街中段美食商家面臨後續經營問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。