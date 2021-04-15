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人狗情深！退休校長領養小獵犬遽逝 生離死別樹葬思念

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下。 圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下。 圖／李榮善提供

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，去年4月14日走失，讓他驚魂8小時，最後里長尋獲喜劇收場；豈料，生命無常，隔1年，毛小孩日前突病重送醫急救不治，生死相隔僅短短1小時，李榮善哀痛，為追思毛小孩，找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下，讓他還能天天與「查理王」不分離。

「查理士王小獵犬」是古代歐洲貴族的寵物狗，住台北的原飼主某醫師，因無法照料，去年透過李榮善臉友，將狗齡8歲的「查理王」轉讓李榮善領養，毛小孩忠心、善解人意，跟隨主人到火龍果農園，李榮善將牠當成子女，人狗情深。

「來得太快了！搶救也來不及！」李榮善13日晚間7點45分，發現「查理王」呼吸異常，趕緊開車帶牠晚間8點趕到醫院，晚間8點8分突然四肢無力，醫師急救到8點15分，宣告不治，診斷死因是肺泡出血肺血腫死亡，短短不到1小時，陰陽兩隔！

李榮善說，其實「查理王」只離家1晚，昨天將「查理王」骨灰罐樹葬在牠熟悉農園、牠經常活動方便的流蘇樹下，用佛教「楞嚴經」伴眠牠，昨天有多位鹿草鄉國小教師來果園學習，聆聽他述說與「查理王」故事，人狗情緣雖短短1年多，感動老師們紛紛到「查理王」樹葬處獻花。

去年4月14日「查理王」突然走失，李榮善心焦如焚，腦中迴盪被野狗追獵、吃到噴農藥的作物、掉到水渠裡，放下工作，到處尋找，還去拜神，走失8小時後，被里長官德發父子尋獲，他將毛小孩走失「驚魂8小時」歷程貼臉書，大批網友留言，「還好有美麗結局！」。

嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，相處1年多，毛小孩日前突病重送醫急救不治，生死相隔僅短短1小時。圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，相處1年多，毛小孩日前突病重送醫急救不治，生死相隔僅短短1小時。圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下。 圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下。 圖／李榮善提供
昨天有多位鹿草鄉國小教師來果園學習，聆聽李榮善述說與「查理王」故事，人狗情緣雖短短1年多，感動老師們紛紛到「查理王」樹葬處獻花。 圖／李榮善提供
昨天有多位鹿草鄉國小教師來果園學習，聆聽李榮善述說與「查理王」故事，人狗情緣雖短短1年多，感動老師們紛紛到「查理王」樹葬處獻花。 圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下，用佛教「楞嚴經」伴眠牠。 圖／李榮善提供
嘉義縣水上國小退休校長李榮善在太保市經營火龍果園，領養毛小孩「查理士王小獵犬」，毛小孩日前突病重送醫急救不治，李榮善找寵物天堂業者火化，將骨灰罐樹葬在牠經常活動小便的樹下，用佛教「楞嚴經」伴眠牠。 圖／李榮善提供

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