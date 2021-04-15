每天2女性死於子宮頸癌 嘉市美髮師「麗推」婦癌篩檢

嘉義市衛生局為鼓勵免費婦癌篩檢，近年邀請美容、美髮、美膚等時尚老師、設計師，在社區推廣女性癌篩，成長近2成，其中美髮設計師林麗月更是箇中好手，1個月鼓勵11名朋友參與篩檢，昨天受邀分享宣導經驗，直言「不能只宣導，更要持續督促」，賺再多錢、沒健康也沒得花。

108年國健署資料，台灣平均每天約2名女性死於子宮頸癌，子宮頸癌發生率及死亡率，均排行女性癌症第8；嘉義市癌篩活動開跑1個月，共有1221人次完成乳防攝影及子宮抹片檢查，較去年同期成長17.9%，特別是7年以上子宮頸抹片未檢查婦女，參加篩檢人數比去年同期成長22%。

中正大學傳播系教授盧鴻毅，申請科技部計畫執行婦女癌篩宣導，他直言素人宣導很重要，尤其街頭巷弄時尚、美髮師與女性客人熟識，透過她們宣導，像林麗月的宣導方式，更容易被接受。

林麗月表示，從事美髮設計已40年，身邊客戶、朋友都是女性，4年前參與美容美髮公會幹部，協辦女性癌篩檢後，發現不少人賺錢後，卻被突如其來癌症擊倒，存再多錢都買不到健康。

林麗月說，從此只要幫客戶美髮，一定會問「有沒有做癌篩」，更提醒朋友將訊息分享家人，她將癌篩卷給客戶朋友後，還會打電話追蹤「是否真的去做了」，現在朋友看到她都問「最近是不是又要排時間做癌篩？」

嘉義市衛生局長張耀懋表示，凡居住嘉義市30歲以上女性，即日起至9月30日止，可在參與活動美容美髮、美體美甲店家索取篩檢券，前往合作醫院診所接受子宮頸抹片，及乳房攝影免費檢查，完成1項篩檢，即可領取100元禮券，完成第2項再領100元禮券，手機掃描券上QR code填寫問卷，還有機會再抽禮券。