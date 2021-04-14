台南小台江父女共學 傳承海尾宋江陣

台南市40多名小台江親師生，今天下午騎單車到海尾朝皇宮參訪，宋江陣隊員吳韋穎化身老師，在小台江水手行列的女兒吳菀淇前面，示範「勾刀」的刀法、頭旗、斧、官刀等兵器，父女共學傳承宋江陣文化，十分有趣。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，海尾是台江內海古漁村，120年前，海尾先民為保護村落，抵抗海盜，成立宋江陣守護家園，也流傳著「不曾看過海尾斧，也要聽過海尾鼓」的俚諺。今年適逢海尾大道公3年一次大遶境，海尾宋江陣在館東吳建德、總教練鄭明傳、吳秋和的帶領下，利用假日及晚上在海尾朝皇宮「學仔埕」練陣習武，老中青三代隊員，一脈相傳，十分難得。

今天下午小台江親師生騎車到海尾朝皇宮，由吳韋穎示範兵器演練。吳菀淇看到父親化身宋江陣老師，更覺有意義。她說，父親雖是宋江陣隊員，但她不很了解宋江陣，正好可以借此機會好好的認識。

吳菀淇說，兵器種類有很多種，每次出陣的三寶有頭旗、雙斧和官刀，父親最拿手的兵器是「勾刀」，專門對付騎兵，「但我很少看到他耍勾刀，今天看到父親耍刀的模樣，覺得好威屋，希望哥哥也可以練就這一門絕技。」