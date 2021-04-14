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台南龍崎工業區通過 指定281公頃自然保留區及地質公園

聯合報 / 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
台南市龍崎工業區今通過指定為自然保留區及地質公園。記者吳淑玲／翻攝
台南市龍崎工業區今通過指定為自然保留區及地質公園。記者吳淑玲／翻攝

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會今下午召開第1次會議，經委員充分討論，審議通過並做成指定處分，龍崎工業區排除54.8383公頃私有地，以 281.2264公頃國、公有地依自然地景指定基準，指定149.0206公頃自然保留區及132.2058公頃地質公園，為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

台南市農業局表示，市長黃偉哲為保存龍崎泥岩奇特自然地景，指示農業局規畫將此區域劃為自然地景，為保存世界級自然景觀盡一份心力。經過市府團隊、環保團體、學者專家等2年多努力，今天終於審議通過龍崎工業區指定自然地景。

農業局長謝耀清指出，農業局依據法定程序，已完成區域生態調查、地質調查，於109年12月16日辦理現勘及地方說明會，並依調查資料與說明會重大決定內容，撰寫評估報告書，4月14日送交台南市政府自然地景及自然紀念物審議會並做成指定處分決定，將公告30日後，再送中央備查。

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案爭議逾10年，台南市府依文化資產保護法第84條第2項規定，將龍崎事業廢棄物掩埋場場址指定為暫定自然地景；由農業局擬具評估報告，相關局處、學者專家組成審議委員會進行自然地景審議，今天通過指定。

台南市府資料顯示，台南龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，全球僅義大利、中亞和台灣有這樣的地形。

龍崎工業區指定為自然保留區及地質公園的全圖。圖／台南市府提供
龍崎工業區指定為自然保留區及地質公園的全圖。圖／台南市府提供

廢棄物 義大利

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