不受乾旱影響 虎頭埤水源充沛 全票入園蘭展蘭花帶回家

台南市虎頭埤風景區「與台灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展接近尾聲，為持續推廣蘭花，並讓蘭花的美得以延續，17日起展開贈花活動，凡購買全票入園者即可將蝴蝶蘭帶回家，每日限量贈完為止，期待遊客細心照料下明年可繼續綻放。

因新冠肺炎疫情，2021台灣國際蘭展停辦，今年以「遍地開花」、「微型蘭展」方式在台南各景點綻放獲得好評，

在虎頭埤展出的蘭花，遊客只要購買全票1張入園就可兌換蘭花盆栽１盆，平日限量言金金盆、假日200盆，送完為止。

正值全台缺水之際，虎頭埤水庫水源仍然豐沛，處於中高水位，歡迎遊客來踩腳踏船或搭乘太陽能船遊覽山光水色，在蘭展尾聲之際，賞花之餘還能帶盆花回家。