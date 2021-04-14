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雲林首座青銀共生基地5月啟動 中正大學助推高齡教育

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗南舊台汽車站5月啟動青銀共生基地，中正大學第一階段將以在地食農業者為主軸，加值高齡教育知能，轉型樂齡食農講師，讓產業再進化。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南舊台汽車站5月啟動青銀共生基地，中正大學第一階段將以在地食農業者為主軸，加值高齡教育知能，轉型樂齡食農講師，讓產業再進化。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府統計，65歲以上高齡者比例占全縣總人口數19.1%，居全國第二，儼然是高齡化社會，縣府今天與中正大學簽訂中高齡者教育與退休準備知能培育合作協議，選定在斗南舊台汽車站打造「青銀共生基地」，希望鼓勵年輕人返鄉，與銀髮族共同生活，目前軟硬體設施已達8成，預計5月開始運作。

縣長張麗善和中正大學馮展華今天在雲林縣政府簽署MOU，期望雙方未來有更多創新方案，合力協助中高齡者做好退休準備。

面對高齡社會，張麗善說，該基地特別以半開放式空間建造，並設置友善行進動線，改善戶外防滑地坪、照明燈具、無障礙廁所及地面整平，增加給水設施、戶外景觀照明，另裝設電梯等硬體設備。

馮展華表示，目前基地積極籌備中，計畫第一階段以在地食農業者為主軸，加值高齡教育知能，轉型樂齡食農講師，同時協助學生深入雲林縣社區進行踏查，讓產業再進化，也打造青銀共生生活空間，進而創造中高齡人力再運用價值。

張麗善表示，該計畫「青銀就業、在地活化、文化傳承」為發展概念，由中正大學引領活化作為學習場域，藉青銀共生基地打造世代共榮微型社會，透過傳承與創新，新塑在地文物樣貌，更重要的是透過中高齡教育，推動雲林縣中高齡人力發展與退休準備。

雲林斗南舊台汽車站5月啟動青銀共生基地，中正大學第一階段將以在地食農業者為主軸，加值高齡教育知能，轉型樂齡食農講師，讓產業再進化。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南舊台汽車站5月啟動青銀共生基地，中正大學第一階段將以在地食農業者為主軸，加值高齡教育知能，轉型樂齡食農講師，讓產業再進化。記者陳苡葳／攝影
中正大學校長馮展華（左）今與雲林縣長張麗善（右）簽訂中高齡者教育與退休準備知能培育合作協議，選定在斗南舊台汽車站打造青銀共生基地。記者陳苡葳／攝影
中正大學校長馮展華（左）今與雲林縣長張麗善（右）簽訂中高齡者教育與退休準備知能培育合作協議，選定在斗南舊台汽車站打造青銀共生基地。記者陳苡葳／攝影

中正大學 張麗善 食農

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