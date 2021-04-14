聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市公幼「幼幼班」去年近6成中籤 增1班恐仍須抽籤
嘉義市公幼、非營利幼兒園本周五、六開始新生登記，市府指出，今年民族附幼增設1班小班、育人附幼增加1班幼幼班，不過有幼幼班的公立幼兒園，去年報名人數皆爆滿，抽籤中選機率近6成多，今年預估仍須抽籤。
市府教育處指出，去年有幼幼班的復國幼兒園、吳鳳幼兒園、幸福幼園及北園國小附幼，共招生112名，有191人登記，中籤率58.6%；小班的部分，也有4間公幼、2間非營利幼兒園必須抽籤，但中籤率83%較高。
教育處表示，目前全市有3家市立幼兒園、13家國立及市立的國小附設幼兒園、3家非營利幼兒園，為減輕家長負擔，持續提高公共化教保服務的供應量，去年增加7班、今年再增2班，今年總名額2708名，不過預計幼幼班依舊供不應求。
教育處也指，一般生、優先入園的幼兒登記同時於本月16日、17日辦理，家長可於當天攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件前去幼兒園登記，但限制登記1所公幼或非營利幼兒園，若重複登記情形將取消入園資格，若超出名額，各園會公開辦抽籤；招生公告已公布於市府教育處網站。
教育處另指出，若未能就讀公共化及準公共幼兒園者，今年8月起增加每月育兒津貼額度，第1胎補助3500元、第二胎4000元、第三胎4500元，就讀準公共幼兒園幼兒每月繳交費用也調降為第1胎3500元、第二胎2500元、第三胎1500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言