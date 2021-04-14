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嘉市公幼「幼幼班」去年近6成中籤 增1班恐仍須抽籤

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市民族附幼增設1班小班、育人附幼增加1班幼幼班。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民族附幼增設1班小班、育人附幼增加1班幼幼班。圖／嘉義市政府提供

嘉義公幼、非營利幼兒園本周五、六開始新生登記，市府指出，今年民族附幼增設1班小班、育人附幼增加1班幼幼班，不過有幼幼班的公立幼兒園，去年報名人數皆爆滿，抽籤中選機率近6成多，今年預估仍須抽籤。

市府教育處指出，去年有幼幼班的復國幼兒園、吳鳳幼兒園、幸福幼園及北園國小附幼，共招生112名，有191人登記，中籤率58.6%；小班的部分，也有4間公幼、2間非營利幼兒園必須抽籤，但中籤率83%較高。

教育處表示，目前全市有3家市立幼兒園、13家國立及市立的國小附設幼兒園、3家非營利幼兒園，為減輕家長負擔，持續提高公共化教保服務的供應量，去年增加7班、今年再增2班，今年總名額2708名，不過預計幼幼班依舊供不應求。

教育處也指，一般生、優先入園的幼兒登記同時於本月16日、17日辦理，家長可於當天攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件前去幼兒園登記，但限制登記1所公幼或非營利幼兒園，若重複登記情形將取消入園資格，若超出名額，各園會公開辦抽籤；招生公告已公布於市府教育處網站。

教育處另指出，若未能就讀公共化及準公共幼兒園者，今年8月起增加每月育兒津貼額度，第1胎補助3500元、第二胎4000元、第三胎4500元，就讀準公共幼兒園幼兒每月繳交費用也調降為第1胎3500元、第二胎2500元、第三胎1500元。

嘉義市公幼、非營利幼兒園本月16日、17日辦理新生登記。圖／嘉義市政府提供
嘉義市公幼、非營利幼兒園本月16日、17日辦理新生登記。圖／嘉義市政府提供

幼兒園 公幼 嘉義

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