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台南停水44小時 學校營養午餐改菜色因應
因鐵道管線遷移停水，台南市仁德區、中西區、南區、東區部分停水，但第二天，臨時供水站未見人潮，甚至沒人取用。學校營養午餐也改變菜單，將蔬菜改為菜頭、紅蘿蔔、玉米粒等冷凍蔬菜，生雞肉改為熟雞肉，減少清洗以因應停水。
中西區進學國小校長周生民說，停水兩天多，為了節水，盡量把要洗滌的蔬菜改為不用洗滌的冷凍蔬菜，如把有機蔬菜改以玉米粒等冷凍蔬菜取代，另多用菜頭、紅蘿蔔等少洗滌的蔬菜。
大成國中校長陳惠文說，3天的營養午餐都將白飯改為羹、燴飯，以減少蔬菜量，因怕學生吃不飽，多了麵包與蛋糕，希望共度缺水危機。
台南市因鐵道管線遷移停水，部分地區從13日上午9點停水到15日清晨5點，水公司也設置多個臨時供水站，方便民眾取用，但可能因多數民眾都有蓄水，而且屬於區域性停水，未見取水人潮，有些供水站少見民眾取水。
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