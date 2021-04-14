台南停水44小時 學校營養午餐改菜色因應

因鐵道管線遷移停水，台南市仁德區、中西區、南區、東區部分停水，但第二天，臨時供水站未見人潮，甚至沒人取用。學校營養午餐也改變菜單，將蔬菜改為菜頭、紅蘿蔔、玉米粒等冷凍蔬菜，生雞肉改為熟雞肉，減少清洗以因應停水。

中西區進學國小校長周生民說，停水兩天多，為了節水，盡量把要洗滌的蔬菜改為不用洗滌的冷凍蔬菜，如把有機蔬菜改以玉米粒等冷凍蔬菜取代，另多用菜頭、紅蘿蔔等少洗滌的蔬菜。

大成國中校長陳惠文說，3天的營養午餐都將白飯改為羹、燴飯，以減少蔬菜量，因怕學生吃不飽，多了麵包與蛋糕，希望共度缺水危機。