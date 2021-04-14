企業捐4千份雞胸肉力挺 即食包讓雲林選手隨食營養

110年全中運倒數在即，21項競賽自3月開始陸續進行，雲林縣義峰高中跆拳道選手張芮恩為雲林奪下首面金牌，今天莿桐國中軟網國男組團體賽再奪1金，對誓言掃奪20金的雲林縣而言可謂捷報連連；而為提升選手運動表現，在地土雞品牌贊助縣隊選手4千份由棒球明星陳金鋒代言的雞胸肉即食包，縣長張麗善代表受贈，並由教育處依列冊名單發放兌換券，選手「一券在手」即可到全家超商領取。

全中運跆拳道決賽上月31日在雲林縣體育館進行，地主選手義峰高中張芮恩在高女組跆拳道57公斤級順利奪金，教練朱建安說，目前就讀高二的張芮恩，曾拿下青少年全國賽冠軍，更以國手身分代表台灣出賽亞洲及國際賽，未來希望征戰2024、2028奧運和亞運。

軟式網球國高中男、女單打、雙打及團體賽，日前也在莿桐國中順利落幕。國男組地主隊莿桐國中對上台南市南寧高中國中部，最終以 5:3奪金，刷新去年獲銀牌的紀錄；此外，國男組單打李侑軒今年拿下銀牌，黃宥朋獲得銅牌，男雙打謝德勳、魏程豐則獲銀牌。

張麗善說，目前已進行的賽事包括軟式網球、跆拳道、射擊、韻律體操、激流標杆、自由車、輕艇競速及體操，雲林縣選手已奪下2金8銀6銅。

選手接連獲獎，張麗善也向贊助雞胸肉即食包的業者凱馨與合作廠商展逸公司情義支持，讓選手方便補充營養，攝取具有高蛋白質、低脂肪及低熱量的雞胸肉。

業者鄧進得表示，該企業長年獲縣府農業處輔導，去年在全家超商上架5種雲林良品相關產品，其中金咖哩系列創造每分鐘銷售7個佳績，雞胸肉即食包一上架也帶來熱烈採買風潮，為回饋地方，並響應全中運，決定以行動力挺700多位縣代表隊選手。