搶救台灣最大潟湖網仔寮汕 3年種7萬棵樹面臨缺水考驗

搶救網仔寮汕沙洲、維護七股潟湖濕地生態，財團法人慈心有機農業發展基金會與台江國家公園管理處簽定合作備忘錄，在3年內種植15.7 公頃、7萬棵樹，並持續養護至樹苗能獨立生存，今天搭觀光膠筏前往網仔寮汕舉行啟動記者會，台江國家公園管理處長謝偉松表示，沙洲環境惡劣，四周是海水，相關人員已上沙洲勘查不下10次，未來要解決澆灌問題，才能讓樹木存活達到守護沙洲目的。

謝偉松指出，網仔寮汕沙洲逐年退縮，危及到整個七股潟湖地景，沙洲除守護1千多公頃的七股潟湖，還有保護養蚵產業，還是台灣西海岸重要的濕地，遇到豪大雨還有防洪的功能，但近年來氣候異常，他到任2、3年，岸邊木棧道平台都被長浪掏掉，一直思考要用什麼方式守護七股湖，傳統水利工程丟消波塊築海堤，但投入經費相當龐大， 站在國家公園的立場，用保育方式用種樹來守護沙洲。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，2015年發現台灣海岸退縮嚴重，更需要努力守護，於是展開海岸造林工作，透過共同集合的力量，讓台灣更綠化，研發「水寶盒克服水資源不足，存活率可達67成，讓更多人知道海岸造林是可行的，但網仔寮汕地點環境很嚴苛，處處是挑戰，有非常多的困難，必須經常檢討提高樹木存活率，希望老天爺幫忙多下雨。

慈心基金會種樹總監程禮怡指出，網仔寮汕造林首先規畫在窄域沙丘種樹定沙，並在現有老化木麻黃防風林新植適合現況的樹木、更新木麻黃林，同時在沙洲內海一側，種植紅樹林增加其密度及面積。種植耐鹽抗風及耐水的原生樹種，有林投、黃槿、土沈香、海檬果、銀葉板根等，

七股潟湖是「台江內海」遺址，是國內現存最大潟湖，有稀有的五梨跤等紅樹林植物，因低鹽度少風浪之特性，水域生物多樣性也特別高，蘊含了200多種魚貝類等豐富生態，還有瀕危黑面琵鷺在內的200多種過境鳥類、更是養蚵、養殖業人文歷史，在全球氣候變遷、沙洲海岸林老化等嚴峻挑戰下，沙洲有窄化、海岸線內縮現象。