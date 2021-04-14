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免費賞遊！ 南市府辦理「嘉南埤遊記」下周一報名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市府辦理「嘉南埤遊記」，下月安排走訪嘉南埤塘，費用全免，下周一受理報名。圖／台南市政府農業局提供
南市府辦理「嘉南埤遊記」，下月安排走訪嘉南埤塘，費用全免，下周一受理報名。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府辦理多次「嘉南埤遊記」外界回響熱烈，今年安排本月19日下周一上午10點受理網路報名，由於每梯次僅有約20名，預料如往年秒殺，活動則將在下月20日起分三梯次走訪嘉南多處埤塘。

嘉南埤圳國家級濕地共有18口埤塘，範圍195公頃，因濕地有豐富人文樣貌及生態、優美大自然景觀，也是休憩觀光場域，今年度「嘉南埤遊記」系列活動有3場，每場預計開放20位專家學者及民眾報名，分別於5月20、21、27日舉行。

農業局表示，路線包含嘉義縣牛挑灣埤、加走埤及九芎埤；臺南市菁埔埤、大潭埤、林初埤、將軍埤、上茄苳埤及埤寮埤，4月19日上午10點起開放報名。

3場次活動報名網址：「嘉南埤遊記－嘉有埤塘」；「嘉南埤遊記－菁埔弼衣事」；「嘉南埤遊記－玩埤找藕趣」。相關問題可洽詢景澤創意有限公司（ 02）25811365朱先生。

農業局表示，活動透過專業講師解說與互動遊戲、簡易生態調查、水質檢測體驗，讓民眾了解濕地生態系統及樣貌，並結合林鳳社區、東勢社區及溪北觀光文化導覽協會等，引導民眾進行古早農事趣味體驗，例如利用回收稻草編製特色飾品、剝蓮子等DIY體驗，讓民眾認識從產地到餐桌食農教育，體會埤圳濕地對農村飲食文化影響。

濕地 食農教育

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