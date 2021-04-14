台南虎頭埤水景如常 推入園贈蘭花回饋

台南水情不佳，但有「台灣第一水庫」美稱的虎頭埤仍維持中高水位，搭太陽能船遊覽等水域活動正常進行，搭配近日市府舉辦的微型蘭展吸引不少遊客入園，園方將推出入園送蘭花回饋。

台南新化區虎頭埤建於清道光時期，距今歷史超過170年，設計蓄水面積27公頃，總蓄水量約100萬立方公尺，有「台灣第一水庫」美稱，至今除了仍提供農業灌溉，也兼具防洪、觀光等功能，虎頭埤風景區是不少台南市民喜愛造訪景點。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田今天表示，雖然台南近來雨量偏少，但虎頭埤水庫上游集水區有中興大學新化林場集水區水土保持好，水分涵養功能，至今仍有少量山泉水浥注；加上今年灌溉用水出水量略減少，因此虎頭埤現在仍維持中高水位，踩腳踏船、搭太陽能船遊覽等水域活動都正常進行。

陳宏田指出，原定3月登場的台灣國際蘭展因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情暫停，台南市政府改在各景點舉辦微型蘭展。虎頭埤風景區的「與台灣第一水庫相遇，譜出幸福蘭園」特展已進入尾聲，管理所將於17日起舉辦贈花活動，希望這些蘭花能獲得細心照料，明年繼續綻放。

他說，17日起凡購買全票1張入園即可兌換蘭花盆栽1盆，平日限量100盆、假日200盆，每日送完為止，遊客賞花之餘還能帶盆花回家。