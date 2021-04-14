日治西市場修復 見證台南市集轉型

俗稱「大菜市」的台南市中西區的西市場，始建於日治時期，是府城著名的市場之一，市府斥資近2億元、歷時3年半修復完工，讓這座著名地標得以存續，同時見證台南市集的轉型。

被列為台南市定古蹟的西市場，座落於台南舊城區，緊臨淺草商圈及小吃美食打卡勝地的國華街，遊客擠爆，周遭延伸各式商家店面，直接構築西門路、國華街、中正路一帶的繁華景象。

嚴格來說，始建於日治時期明治年間的西市場，涵蓋本館、原台南州青果同業組合香蕉倉庫、外廓賣店共3棟建築，是當時南台灣最具規模的現代化市場。西市場原是木造建築，因風災倒塌，日治大正年間重建，成為台灣最早使用鋼筋混凝土建造的公有建築之一。

西市場同時是當時台南市區娛樂與民生用品供應中心，香蕉倉庫原來是「魚賣場」，台灣漁業株式會社遷至台南運河旁後，改由台南青果同業組合管理，第二次世界大戰後，一度由農會系統接管使用，再逐漸演變成府城人口中的「大菜市」。

百年歲月的洗禮，台南市政府決定修復西市場，也讓這次修復工程成為台南市大規模修復混凝土構造古蹟的首例，歷時3年半，斥資近新台幣2億元。

西市場的修復，對台南古蹟具有指標性意義，在修復技術上運用「層次」概念進行檢測解體，使幾乎全面拆除的古蹟結構，得以達到過半保存的成果，也讓西市場繼國定古蹟台南州廳和台南地方法院後，成為再次成功復原馬薩頂的案例。

西市場特別採用鋼構作為核心進行復原，蘊含新舊融合的特殊美感，另遭遮蔽與損毀的線角、拱心石及牛腿等精美裝飾，也透過傳統匠師妥適修復，呈現工藝美感。

西市場的修復，使這3棟市定古蹟成為台南市集轉型、衛生管理與鋼筋混凝土技術發展的見證者，也讓在地人口耳相傳的「大菜市」得以存續，更是台南人日常生活記憶最深刻的重要地標。

修復後的西市場，將再進行周邊街廓改善、古蹟再利用及商圈活化，且銜接鄰近的河樂廣場、林百貨、全台首學孔廟與台南市美術館園區等景點，形塑城市觀光、人文藝術、休閒慢活的舊城核心區，完成振興中正、淺草商圈的最後一塊拼圖。

台南市長黃偉哲今天也實地視察，肯定市府相關局處協調攤商及修復古蹟的努力，他期許未來完成「周邊街廓整體改建工程」及「再利用經營與商圈活化」後，為府城帶來可觀的觀光商業效益。