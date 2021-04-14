台南推綠色旅遊 台灣好行山博行線讓學生免費搭

422世界地球日將至，台南市觀光旅遊局推出環教場所低碳小旅行，憑學生證即可免費搭乘台灣好行山博行線，前往左鎮化石園區及南瀛天文館。台南市長黃偉哲表示，民眾搭大眾交通工具出遊，能降低油資、減少停車費用及碳排放，輕鬆出遊沒有太大負擔，落實「綠色旅遊」。

南市觀光旅遊局指出，今年配合422世界地球日，台灣好行山博行線從4月12日到4月30日的假日期間推出「學生漫遊月」活動，只要憑學生證即可免費搭乘，同時更串連沿線左鎮化石園區及南瀛天文館2處環境教育設施場所，提供低碳旅遊體驗。

觀旅局表示，活動期間，南瀛天文館加碼提供憑學生證、山博行線一日券或套票信封免費兌換人物造型提袋一個，限量300份；左鎮化石園區也將在4月25日推出化石電影院播放地球奇蹟一日影片。山博行線還推出星空限定車AR刮刮卡活動，有機會刮中「限量山博行線考古包」，限量100個。

另外，山博行線將從5月1日開始調整班次，1日提供14班次，串聯山區3大博物館，包括左鎮化石園區、山上花園水道博物館及南瀛天文館；99安平台江線從5月17日起改為假日營運，1日提供42班次，班距30分鐘，快速接駁遊客從台南火車站到安平、台江國家公園、四草綠色隧道、七股鹽山等熱門觀光景點，遊客可在七股鹽山站轉乘61西濱快線，或在林百貨（鄭成功祖廟）、赤崁樓及台南轉運站轉乘88府城巡迴線。

觀旅局長郭貞慧表示，低碳生活是趨勢，去年開始觀旅局即推動產業小旅行振興計畫，鼓勵旅遊業者搭配當令的季節元素，包裝特色遊程送客至台南各行政區，更鼓勵選擇環保旅店和低碳餐廳，並搭乘台灣好行觀光公車、雙層巴士等大眾運輸工具或騎乘自行車，體現「綠色旅遊」。