「感謝前房東不履行租約！」 飲料店新開幕掛布條惹議

嘉義中正大學外近日一間飲料店新開幕，懸掛買一送一布條，但上頭用字鮮明，疑似與隔壁飲料店有租約上的糾紛，掛在顯眼處，暗諷意味濃厚；律師表示，就算是口頭合約，仍應依地主版本為主，地主勝算機率較大。

中正大學旁神農路上這間飲料店新開幕，掛上布條寫「賀，鮮茶道浴火重生，感謝前房東不確實履行租約，慶祝他兒子Tea’s開幕，鮮茶道買一送一(你買什麼，我送什麼)」，疑似與隔壁Tea’s飲料店因租約問題有爭執。

Tea’s店員不具名表示，Tea’s原味的現地原是租給鮮茶道，雙方108年2月在簽約時，約定2年換一次約，但當時為方便鮮茶道老闆，到期日未載於合約書上，沒想到，對方卻將到期日寫上111年，他們對於這種行為相當無奈。

「搶生意是一定的，但也沒有做到像他這種地步」，店員說他們(鮮茶道)在這裡開了6年，在學區附近也賺了不少，「只准他賺，不准別人賺」。

Tea’s店員認為這不合理，他(鮮茶道)說6月才要搬走，我們(Tea’s)也有給緩衝期讓他找店面，如今找到店面了，卻反過頭來反咬我們一口。

鮮茶道老闆對此低調不願回應，僅表示是老婆叫他這麼做的。