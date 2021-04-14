快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

「感謝前房東不履行租約！」 飲料店新開幕掛布條惹議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義民雄神農路上一間飲料店新開幕，掛上買一送一布條。記者莊祖銘／攝影
嘉義民雄神農路上一間飲料店新開幕，掛上買一送一布條。記者莊祖銘／攝影

嘉義中正大學外近日一間飲料店新開幕，懸掛買一送一布條，但上頭用字鮮明，疑似與隔壁飲料店有租約上的糾紛，掛在顯眼處，暗諷意味濃厚；律師表示，就算是口頭合約，仍應依地主版本為主，地主勝算機率較大。

中正大學旁神農路上這間飲料店新開幕，掛上布條寫「賀，鮮茶道浴火重生，感謝前房東不確實履行租約，慶祝他兒子Tea’s開幕，鮮茶道買一送一(你買什麼，我送什麼)」，疑似與隔壁Tea’s飲料店因租約問題有爭執。

Tea’s店員不具名表示，Tea’s原味的現地原是租給鮮茶道，雙方108年2月在簽約時，約定2年換一次約，但當時為方便鮮茶道老闆，到期日未載於合約書上，沒想到，對方卻將到期日寫上111年，他們對於這種行為相當無奈。

「搶生意是一定的，但也沒有做到像他這種地步」，店員說他們(鮮茶道)在這裡開了6年，在學區附近也賺了不少，「只准他賺，不准別人賺」。

Tea’s店員認為這不合理，他(鮮茶道)說6月才要搬走，我們(Tea’s)也有給緩衝期讓他找店面，如今找到店面了，卻反過頭來反咬我們一口。

鮮茶道老闆對此低調不願回應，僅表示是老婆叫他這麼做的。

律師陳澤嘉表示，合約意指雙方意思合致，就算是口頭也是合約。土地所有權為地主，無論承租人手上合約上日期為何，若地主之合約可以證明雙方簽約2年，將以地主手上的合約版本為準，地主勝訴機率較大。

遭指控的Tea's店員表示，搶生意是一定的，但也沒有做到像他這種地步。記者莊祖銘／攝影
遭指控的Tea's店員表示，搶生意是一定的，但也沒有做到像他這種地步。記者莊祖銘／攝影

中正大學 律師

延伸閱讀

手搖飲遭控賣發霉珍珠 衛生稽查未發現但有缺失

中正大學攜手嘉義縣政府 成立銀髮服務據點

推動銀髮人才服務據點 中正大學與嘉縣府合作

哪些手搖飲是七、八年級回憶？網大推「4大霸主」：真的經典

相關新聞

「感謝前房東不履行租約！」 飲料店新開幕掛布條惹議

嘉義中正大學外近日一間飲料店新開幕，懸掛買一送一布條，但上頭用字鮮明，疑似與隔壁飲料店有租約上的糾紛，掛在顯眼處，暗諷意...

飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛

嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多，過年後重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋吸睛，預定7月底完工，橋體以平埔族菱格紋...

台南推綠色旅遊 台灣好行山博行線讓學生免費搭

422世界地球日將至，台南市觀光旅遊局推出環教場所低碳小旅行，憑學生證即可免費搭乘台灣好行山博行線，前往左鎮化石園區及南...

台糖將招募58名新血 六月中展開報名

台糖公司於今年預定招募58名新進工員，高中(職)畢業即可報考，甄試簡章已於4月7日公告，臂式將在8月7日舉辦。

影／全中運未開幕軟網先登場 台南奪6金

全國中等學校運動訂於4月17日至22日於雲林舉行，台南市長黃偉哲今天授旗，由南市體育總會理事長吳志祥接受。他表示，去年南...

台南市補助人工生殖費用 即日起受理申請

為了幫助不孕症夫妻減輕人工生殖費用的負擔，台南市自即日起，針對年滿30歲、109年1月1日前設籍台南市、在本市8家人工生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。