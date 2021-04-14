台糖將招募58名新血 六月中展開報名

台糖公司於今年預定招募58名新進工員，高中(職)畢業即可報考，甄試簡章已於4月7日公告，臂式將在8月7日舉辦。

台糖表示，本次甄試共分11個類別，預計錄取58人，包括身心障礙類7人、業務類3人、外勤銷售類2人、地政類13人、儲備加油站長類12人、化工類2人、一般農業類3人、農業機械類2人、機械類1人、電機類7人及畜牧類6人。

報名期間為110年6月18日至6月30日，甄試分第一試(筆試)及第二試(口試、體能測試及術科測試)兩階段辦理，筆試測驗日期為110年8月7日，第二試訂於110年9月12日舉行。

台糖表示，公司為國營事業，以永續發展為企業經營主軸，提供穩定的工作、薪資及福利等保障，工作地點選擇性多，遍布北、中、南及花東等地區，無論是社會新鮮人、相關領域從業人員或欲轉換職場跑道者，可上台糖官網（www.taisugar.com.tw）查閱，不另外販售簡章，各類別報考資格、報名方式、報名期間及甄試方式等事項以簡章公告為準。