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影／全中運未開幕軟網先登場 台南奪6金

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）授旗全中運代表隊，由台南體育總會理事長吳志祥接受。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左）授旗全中運代表隊，由台南體育總會理事長吳志祥接受。記者鄭惠仁／攝影

全國中等學校運動訂於4月17日至22日於雲林舉行，台南市長黃偉哲今天授旗，由南市體育總會理事長吳志祥接受。他表示，去年南市拿24面金牌、31面銀牌、43面銅牌，期望今年成績更好。南市體育處表示，軟網已先登場，南市已拿到6面金牌，較去年多1面。

黃偉哲表示，台南市代表隊去年在全中運共拿下98面獎牌，創縣市合併以來最佳獎牌數，今年也派出1056名選手，較去年多。他期待在今年比賽中能夠獲得佳績，除了金牌數要再增加，總獎牌數也要再增加。他也勉勵選手務必妥善照顧自己的身體，才能全心全意在賽場上拚戰，為自己及台南市爭取榮耀。

上屆全中運，台南有幾名表現亮眼的選手，如目前就讀長榮中學的郭芮安，上屆參加國中游泳項目拿下3金3破大會的好成績。

新化高工田徑好手魏浩倫去年因傷未參賽，今年重新調整訓練步調，上月參加新北市青年盃田徑錦標賽，100及200公尺都突破了他個人的最佳紀錄，希望能持續保持最佳狀態再戰全中運。

教育局長鄭新輝表示，游泳、軟網、田徑、舉重等是台南市的強項，其中軟網已登場，目前拿下6金；田徑方面除了魏浩倫有奪金實力，金城國中的國男、國女組1600公尺也有奪金的希望。台南市所訂的全中運前3名獎金分別為3萬、2萬、1萬元，鄭新輝強調，教育意義高於獎金，對於全國賽表現好的學生除有每月8千至1萬2千元的營養金，也與成大、台南大學、長榮、遠東等大學合作，爭取讓優異選手在地就學。

為了給予全中運選手更妥善的照顧，台南市自108年每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，為目前南部唯一由政府出資為全中運選手照護運動傷害的服務計畫，全中運賽事期間於12項高衝擊的運動種類競賽場地設置專屬運動傷害防護站，並委由成大團隊服務選手，成為選手堅強的後盾。

台南市長黃偉哲授旗全中運代表隊，期勉總獎牌數更勝去年。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲授旗全中運代表隊，期勉總獎牌數更勝去年。記者鄭惠仁／攝影

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