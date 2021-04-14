向老天祈雨 台南聖母廟開基媽祖將繞跑日月潭

中部乾旱缺水最嚴重，台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟「開基媽」17日、18日連兩天將由專人揹負繞跑日月潭祈雨，祈求老天早日降雨解除旱象。

土城正統鹿耳門聖母廟人員今天指出，聖母廟開基媽祖繞跑日月潭，是南投縣埔里愛跑協會等相關團體發起的陸海空祈雨活動之一，這項祈雨活動16日登場，為期3天。

聖母廟開基媽祖將於16日被送往南投縣，17日和18日連續兩天由專人揹負繞跑日月潭，向老天祈雨，祈求解除旱象。

聖母廟人員表示，開基媽祖16日先駐駕南投縣明德宮，17日上午6時30分出發，出巡途經日月潭文武廟、龍鳳宮、玄光寺等寺廟，再搭船前往邵族祖靈地拉魯島，最後上岸搭日月潭纜車。

聖母廟人員說，聖母廟開基媽祖繞跑日月潭，廟方特地訂製專屬的竹籐座椅及帽子、運動服，繞跑時預定有100多人陪跑。

聖母廟主委王明義表示，聖母廟去年9月曾發起「媽祖環台21天庇佑台灣」活動，透過「路跑環台」庇護台灣戰勝武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），讓疫情得以控制。