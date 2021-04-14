快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

向老天祈雨 台南聖母廟開基媽祖將繞跑日月潭

中央社 / 台南14日電

中部乾旱缺水最嚴重，台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟「開基媽」17日、18日連兩天將由專人揹負繞跑日月潭祈雨，祈求老天早日降雨解除旱象。

土城正統鹿耳門聖母廟人員今天指出，聖母廟開基媽祖繞跑日月潭，是南投縣埔里愛跑協會等相關團體發起的陸海空祈雨活動之一，這項祈雨活動16日登場，為期3天。

聖母廟開基媽祖將於16日被送往南投縣，17日和18日連續兩天由專人揹負繞跑日月潭，向老天祈雨，祈求解除旱象。

聖母廟人員表示，開基媽祖16日先駐駕南投縣明德宮，17日上午6時30分出發，出巡途經日月潭文武廟、龍鳳宮、玄光寺等寺廟，再搭船前往邵族祖靈地拉魯島，最後上岸搭日月潭纜車。

聖母廟人員說，聖母廟開基媽祖繞跑日月潭，廟方特地訂製專屬的竹籐座椅及帽子、運動服，繞跑時預定有100多人陪跑。

聖母廟主委王明義表示，聖母廟去年9月曾發起「媽祖環台21天庇佑台灣」活動，透過「路跑環台」庇護台灣戰勝武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），讓疫情得以控制。

日月潭 媽祖 埔里

延伸閱讀

南投魚池山林火警燒1天1夜 林明溱慰勞打火人員

媽祖鑾轎飛進家中 游安順房事有如神助

白沙屯媽到彰化高速行進 進南瑤宮短暫「兩媽會」

苗栗市鐵馬進香 全台唯一媽祖專用座騎亮相

相關新聞

「感謝前房東不履行租約！」 飲料店新開幕掛布條惹議

嘉義中正大學外近日一間飲料店新開幕，懸掛買一送一布條，但上頭用字鮮明，疑似與隔壁飲料店有租約上的糾紛，掛在顯眼處，暗諷意...

飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛

嘉義縣民雄鄉運動公園整建1年多，過年後重啟，其中跨越省道台一線的民雄之森景觀跨橋吸睛，預定7月底完工，橋體以平埔族菱格紋...

台南推綠色旅遊 台灣好行山博行線讓學生免費搭

422世界地球日將至，台南市觀光旅遊局推出環教場所低碳小旅行，憑學生證即可免費搭乘台灣好行山博行線，前往左鎮化石園區及南...

台糖將招募58名新血 六月中展開報名

台糖公司於今年預定招募58名新進工員，高中(職)畢業即可報考，甄試簡章已於4月7日公告，臂式將在8月7日舉辦。

影／全中運未開幕軟網先登場 台南奪6金

全國中等學校運動訂於4月17日至22日於雲林舉行，台南市長黃偉哲今天授旗，由南市體育總會理事長吳志祥接受。他表示，去年南...

台南市補助人工生殖費用 即日起受理申請

為了幫助不孕症夫妻減輕人工生殖費用的負擔，台南市自即日起，針對年滿30歲、109年1月1日前設籍台南市、在本市8家人工生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。