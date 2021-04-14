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社區力量搶救 嘉義大埔江家梅園重生十年有成

中央社 / 嘉義縣14日電

嘉義縣大埔鄉江家梅園，目前結實纍纍吸引民眾採梅；10年前這裡的梅樹，被小花蔓澤蘭覆蓋，社區民眾與國中小學校師生合力搶救，讓400多株梅樹復活，梅樹結果回饋眾人努力。

江家梅園位於大埔鄉西興社區，10年前梅園主人因年邁無法照顧，約1000株年過70歲的老梅樹逐漸被小花蔓澤蘭覆蓋奄奄一息，外觀就像一個個「蒙古包」。

大埔國中小學家長會常務委員陳宏澧與退休教師吳谷忠，抱著回饋大自然的心，認養江家梅園，發起搶救梅樹活動，動員社區住民與學校師生一同清除小花蔓澤蘭，從死神手中救回了400多株老梅樹。

吳谷忠今天接受中央社記者採訪表示，近幾年梅樹每到元旦前後，就開滿了雪白的花朵，滿山如白雪覆蓋，美不勝收；清明時節則結成一顆顆飽滿的果子，回饋眾人的努力。

吳谷忠說，為了永續經營這片梅園，他們把梅園分成20區，每區每年新台幣5000元供民眾認養，並以這筆錢請大埔當地人協助除草，除讓梅樹可以繼續存活，也提供在地工作機會，也讓認養人每年上山採梅子、賞梅花。

吳谷忠強調，這裡梅樹採天然管理，就只有除草，不施任何肥料，梅子吃起來就是「健康」的滋味。

陳宏澧指出，目前正值梅子採收期，除了認養人陸續來採梅子外，也提供大埔國中小學生免費採果，做成脆梅當成贈送來賓的禮物。

大埔國中小學校長林子欽表示，江家梅園目前是學校實驗教育最佳場所，3年來清明時節都安排採梅課程，讓學生學習製作脆梅，體驗果農的辛勞，了解守護梅園的感人故事。

吳谷忠說，梅子從上週開始採摘，可採到下週，今年已超過500人到江家梅園採果。眾人守護一片梅園，讓老梅樹生生不息，老梅樹也帶給大家快樂的回憶。

大埔 認養 小花蔓澤蘭

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