越南新住民語言優勢創斜槓人生 成為公部門搶手通譯

越南新住民楊薏茹運用雙語優勢，創造斜槓人生，平時是工廠作業員，下班後穿起越南國服，成為國小越語老師、移民署通譯員及嘉義縣府社會局的新住民家庭關懷員等多重角色，原只在嘉縣服務站擔任通譯的她，因著專業工作表現，讓她成為各機關搶著要的通譯人才。

每周四下午在移民署南區事務大隊嘉義縣服務站，都可以看到她用母語招呼新住民，協助提供移民輔導諮詢服務，假日或夜間更常見到她出入移民署專勤隊，協助即時翻譯，提升偵辦案件流程效率，確保越南同鄉權益。

楊薏茹說，剛來台根本沒想過會成為通譯，回想起成為通譯的過程，是在一次誤打誤撞中，報名移民署通譯人才培訓課程，發掘對通譯的興趣，也因經歷剛來台語言不通困境，更明了通譯可帶給家鄉姊妹幫助，開啟她通譯之路。

「做通譯不是為賺錢，而是喜歡這份工作，幫助別人獲得成就感」，愛好學習的楊薏茹，不放棄任何可以進修機會，只要學校或嘉縣所屬機關通知有新課程，就立馬報名，就算重複課程，她也不會覺得無趣，每次課程對她來說都是新的體驗。