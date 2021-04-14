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越南新住民語言優勢創斜槓人生 成為公部門搶手通譯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
越南新住民楊薏茹（左）在嘉義縣碧潭國小擔任多元培力課程的講師，與學生分享越南文化。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民楊薏茹（左）在嘉義縣碧潭國小擔任多元培力課程的講師，與學生分享越南文化。圖／移民署嘉縣服務站提供

越南新住民楊薏茹運用雙語優勢，創造斜槓人生，平時是工廠作業員，下班後穿起越南國服，成為國小越語老師、移民署通譯員及嘉義縣府社會局的新住民家庭關懷員等多重角色，原只在嘉縣服務站擔任通譯的她，因著專業工作表現，讓她成為各機關搶著要的通譯人才。

每周四下午在移民署南區事務大隊嘉義縣服務站，都可以看到她用母語招呼新住民，協助提供移民輔導諮詢服務，假日或夜間更常見到她出入移民署專勤隊，協助即時翻譯，提升偵辦案件流程效率，確保越南同鄉權益。

楊薏茹說，剛來台根本沒想過會成為通譯，回想起成為通譯的過程，是在一次誤打誤撞中，報名移民署通譯人才培訓課程，發掘對通譯的興趣，也因經歷剛來台語言不通困境，更明了通譯可帶給家鄉姊妹幫助，開啟她通譯之路。

「做通譯不是為賺錢，而是喜歡這份工作，幫助別人獲得成就感」，愛好學習的楊薏茹，不放棄任何可以進修機會，只要學校或嘉縣所屬機關通知有新課程，就立馬報名，就算重複課程，她也不會覺得無趣，每次課程對她來說都是新的體驗。

她雖擁有每年度的移民署通譯人才培訓證照、教育部母語教師證照及嘉義縣社會局關懷訪視員證照，但她認為，學海無涯，只有不斷地學習才能增進自己的能力。嘉縣服務站主任林炳煌敬佩楊薏茹，處於艱辛環境孜孜不倦學習態度，幫於助人精神，移民署定期提供通譯培訓課程，建置「全國通譯人才資料庫」，歡迎新住民及新住民二代擔任通譯，創造友善多元文化環境。

越南新住民楊薏茹（右）在移民署南區事務大隊嘉義縣服務站擔任通譯，提供移民輔導諮詢與協助民眾填寫申請表。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民楊薏茹（右）在移民署南區事務大隊嘉義縣服務站擔任通譯，提供移民輔導諮詢與協助民眾填寫申請表。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住楊薏茹（中）與兩名女兒穿上越南傳統服飾，參加新住民多元文化活動。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住楊薏茹（中）與兩名女兒穿上越南傳統服飾，參加新住民多元文化活動。圖／移民署嘉縣服務站提供

移民署 新住民 嘉義

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