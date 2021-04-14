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南市洋香瓜PE隧道棚等資材補助 即日至27日受理申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
今年初寒害，農委會主委陳吉仲（右起）、立委賴惠員、台南市議員陳昆和、農業局長謝耀清等人勘災情形。圖／台南市政府農業局提供
今年初寒害，農委會主委陳吉仲（右起）、立委賴惠員、台南市議員陳昆和、農業局長謝耀清等人勘災情形。圖／台南市政府農業局提供

今年初低溫來襲，台南市洋香瓜植株凍傷，雖未達農業天然災害現金救助門檻，為減少農民損失，農糧署與南市政府農業局共同補助農民購買PE隧道棚等農業資材，凡符合補助資格農戶，即日起至4月27日止，速向土地所在地農會提出申請。

農業局說，市長黃偉哲獲報洋香瓜年初受寒流影響致植株生育情形不佳，未達到農業天然災害現金救助門檻，為減輕農民損失，指示農業局積極向中央爭取農業資材補助，協助農民速復耕。

農業局長謝耀清表示，PE隧道棚包含透明PE塑膠布、銀黑色塑膠布、金屬條、固定繩索等，每公頃最高補助4萬元，凡南市實際種植洋香瓜，且109年12月30日及110年1月上旬受寒流影響田區，符合資格農民即日起至4月27日止，請速向土地所在地農會提出申請。

申請時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）、種植洋香瓜證明文件」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

謝耀清指出，農民若有有機質肥料補助需求，將請農會輔導農民依「國產有機質肥料補助原則」辦理。農民若有任何栽培管理技術問題，可逕洽台南區農業改良場諮詢協助，聯絡電話（06）5912901。

洋香瓜植株受寒害影響葉片黃化情形。圖／台南市政府農業局提供
洋香瓜植株受寒害影響葉片黃化情形。圖／台南市政府農業局提供

農民 農會 寒流

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