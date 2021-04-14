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持汽車駕照考機車5月3日須筆試 機車駕訓班考取有補助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
僅考領汽車駕照的民眾請注意！因考量汽、機車駕照筆試題庫迥異，5月3日起報考機車駕照須筆試。圖／嘉義區監理所提供
僅考領汽車駕照的民眾請注意！因考量汽、機車駕照筆試題庫迥異，5月3日起報考機車駕照須筆試。圖／嘉義區監理所提供

交通部公路總局嘉義區監理所說，僅考領汽車駕照的民眾請注意！因考量汽、機車駕照筆試題庫迥異，5月3日起報考機車駕照須筆試，經統計，雲嘉南地區持汽車駕照報考機車免筆試的駕駛人每年約為9千餘人，約佔每年報考機車駕照人數20%。

嘉義區監理所長李輝宏表示，嘉義區監理所積極推動機車駕駛訓練制度，雲嘉南地區目前已有8家機車駕訓班，民眾可接受完整駕駛訓練，經統計參加機車駕訓考取駕照者較未參加者違規風險減少32%，肇事風險減少20%。

民眾在今年11月30日前，參加駕訓班訓練（含6小時學科、10小時術科及混和車流實地教學），並考取機車駕照者，每人可補助1300元訓練費，請民眾多加利用。

機車是國人最常用的交通工具，近年為降低機車事故率，筆試題庫自105年起由原600多題增加至1千600多題，包含情境題型 (看圖解答)，108年起機車危險感知教育平台上線，提供62支情境影片，加強駕駛人預判危險及正確應變能力，提升防禦駕駛及安全駕駛觀念；考題出題數也由原來的40題增加至50題，多次修訂已與汽車筆試題庫大相逕庭，經檢討後持汽車駕照報考機車之駕駛人仍應筆試。

嘉義區監理所提醒，筆試題庫除置於公路總局官網https://www.thb.gov.tw/可供民眾下載外，也可在監理服務網https://www. mvdis.gov.tw/ 進行駕照筆試模擬考。

民眾在今年11月30日前，參加駕訓班訓練（含6小時學科、10小時術科及混和車流實地教學），並考取機車駕照者，每人可補助1300元訓練費。圖／嘉義區監理所提供
民眾在今年11月30日前，參加駕訓班訓練（含6小時學科、10小時術科及混和車流實地教學），並考取機車駕照者，每人可補助1300元訓練費。圖／嘉義區監理所提供

駕照 嘉義 駕訓班

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